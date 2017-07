Cuando la vida nos regala encuentros fortuitos, historias, sonrisas y abrazos

Iba caminando por microcentro, arrastrada por la prisa diaria de la ciudad de Buenos Aires, miré por un momento mi celular para reencontrarme con el presente y al menos saber la hora. Un mensaje de texto de mi amigo Héctor Méndez- a quien conozco desde que llegué a este país- me especificaba donde encontrarnos más tarde, cuando de pronto escuché una voz: “Magda Bárcenas”. Por un momento no lo reconocí, pero al darme la vuelta justo antes de cruzar la avenida me encontré a mi amigo Ignacio Zimmermann a quien por alguna extraña y divina razón siempre me encuentro de esta manera. Desde que lo conocí fue así, él estaba con su novia Lupe Rizzo en la provincia cuando compartimos un taxi con mi amigo Javier Cremona; recuerdo que íbamos para el recital de Playing for change y la ciudad era un caos, no había transporte y una chica los señaló y nos dijo: “Esos chicos tienen el último taxi”. Esa vez puedo decir con orgullo que yo los encontré, me acerqué y les pedí de favor que si podíamos compartir el auto e irnos juntos los cuatro y así nació nuestra amistad. Desde entonces ha sido de esa forma: fortuito. Nunca más nos volvimos a reunir pero continuamos charlando por Facebook, irónicamente varias veces entre el caos de la ciudad de la furia reconozco sus voces. A Ignacio y Lupe desde entonces siempre me los encuentro sin ponernos de acuerdo. Es como un hechizo de amistad que tenemos, adoro nuestra historia y nuestra mágica amistad. Esta última vez que me encontró nos abrazamos con alegría y lo acompañé por Lupe quien venía de trabajar. Hay momento en la vida que no tienen explicación y que son maravillosos, ellos son eso para mí. Amigos que me regaló la vida y que adoro tener. De un tiempo para acá he confiado más en las coincidencias, en lo que llega, en lo fortuito y definitivamente con Ignacio lo hablé durante nuestro trayecto. “Siempre nos encontramos de manera fortuita, creo que debemos ponernos de acuerdo y organizarnos para salir a tomar algo un día” Si, definitivamente algo debe saber el destino que Ignacio, Lupe, Javier y yo no sabemos pero que pronto investigaremos. La amistad es así, un regalo que llega y que no se va. Mario Benedetti alguna vez dijo: “Que llegue quien tenga que llegar, que se vaya quien se tenga que ir, que duela lo que tenga que doler… que pase lo que tenga que pasar”. La amistad es algo que perdura toda la vida, no importa cuánto tiempo haya pasado, nuestros seres queridos siguen ahí y de alguna u otra manera la vida los pondrá para que en el momento menos esperado podamos abrazarnos de nuevo.