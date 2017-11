Las voces atormentadas de Chapman desatan al “FAN” en el Teatro del Pueblo

”Fan” es una obra de Rodrigo Rivero que relata en una extraordinaria y dramática puesta en escena la transformación de Mark David Chapman –El asesino de John Lennon- el cual es interpretado de forma majestuosa por Emiliano Marino.

Hace algunos días tuve la oportunidad de acudir al el Teatro del Pueblo ubicado en Avenida Saenz Peña 943 aquí en Buenos Aires, Argentina para estar presente en la función de esta obra en la que los delirios de un fan atormentado son interpretados por un elenco que me resultó fascinante y que está conformado por: Sol Montero, Mariano Muso, Marcos Horrisberger, Natalia Laphitz, Eduardo Juncadella, Bea Apás, Sol Agüero y Fernando Malfitano. Un equipo de actores que entregan una energía que se desborda por el escenario y traspasa nuestros sentidos. Ellos captan nuestra atención mientras Marino desata un Chapman que no descansa, que se inquieta y se consume. Emiliano Marino captó la esencia del asesino más famoso del mundo y es por medio de esta columna que quiero celebrar este gran acierto escénico en el que se puede disfrutar no sólo de una caracterización, si no de toda la tensión y esquizofrenia de un asesino que se desnuda conforme vamos conociendo sus pensamientos, familia, miedos, recuerdos y locura.

Algo que me encantó de “Fan” es la forma en que del presente nos envía al pasado en el mismo escenario. Esas idas y venidas me parecieron muy interesantes, el marco teatral se usó a la perfección, de forma genuina sin tiempo de enredarnos. Entramos a la cabeza del asesino: Lo conocimos, nos dio lástima, otras veces ternura, bronca y desesperación. Las voces que lo atormentaban estaban reunidas ahí, frente a nuestros ojos, en forma real y delirante de una manera que pocas veces pude ver en teatro.

Salí de aquella sala con la sensación de haber estado en aquel momento que dejó una huella imborrable en el mundo del espectáculo, los cinco tiros del final terminaron por conmocionar a todos los que estuvimos sentados el lunes pasado en una de las mejores obras que vi este año.

Soy una fanática de la historia de Chapman debido a mi labor como escritora y verlo plasmado en escena de una forma tan clara me hizo sonreír, me dejó muy conforme pero sobre todo me impresionó el libreto tan bien realizado por Rivero. Adoro el teatro, pero sobre reconocer el talento de esta nueva generación de actores que realizan maravillosamente su trabajo, esos que se entregan a su papel y que ponen toda la garra para lograr lo que “Fan” logró: cautivar a su público.