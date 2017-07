El poeta anónimo del subte de la línea D y la caída triunfal de los lunes

Los pasos apresurados me llevaron hasta la línea D del subte en Buenos Aires, eran las cinco y media de la tarde y a pesar de mis intentos por no estresarme con la hora subí las últimas escaleras preguntándome cuánto tardaría en pasar el siguiente vagón con destino a Palermo. Mi trabajo estaba a 5 estaciones y mi obsesión por ganarle al tiempo me atormentaba a pesar de que sabía que llegaría bien y no media hora antes como me gusta llegar a todos lados. El reloj de la estación marcaba que en 2 minutos pasaba el siguiente subte y mientras tanto decidí caminar hasta el lugar más alejado de la gente. Adoro leer durante mi viaje y las personas a las 6 de la tarde por alguna extraña enfermedad contagiada en sus oficinas empiezan a ponerse impacientes y terminan por arruinarme las letras. Siempre. Mientras sacaba mi librito de la bolsa pasé a lado de 2 hombres más o menos de mi edad: - “La vida como el mundo es una rueda y estamos destinados a rodar… no ha quedarnos en el mismo lugar” - ¡wow! En ese momento no pensé en nada más que sacar mi libreta y escribir la frase, ni siquiera los vi. Esas palabras retumbaron en mi cabeza y me acompañaron con una sonrisa durante todo el viaje. Seguí mi camino pensando en el acertado pensamiento de aquel hombre… en lo contagioso de la cotidianidad. “El poeta anónimo del subte de la línea D”, así lo apodé en silencio. Hace dos lunes estuve dando un tour por muchas librerías de la calle Corrientes; soy un alma vieja no puedo evitarlo. Francisco Laserna me encontró “La tumba de hierro” un adorable ejemplar de 1902. Divino. Esa tarde compré varios libros y él caballerosamente los cargó hasta que nos despedimos. ¿Cuánto cuesta la felicidad? ¿Qué momentos son los inolvidables? ¿Qué estamos haciendo para lograrlos? ¿Cuántas sonrisas entregamos a las personas a diario? Dejamos a un lado la dicha de la vida hasta el fin de semana ¿se han dado cuenta? Odio hacer lo que todos los demás. La amargura colectiva es otro cáncer que nos afecta en masa. Y así sin más decidí darle una oportunidad a los lunes; ese día que todos odian yo voy al cine, salgo a librerías, voy a un lugar bonito, camino, leo, río, me enamoro, escribo ¿y saben qué? Me ha resultado el día más maravilloso de la semana. Jamás pensé que diría esto pero: Amo los lunes. Hago cosas que pensé que jamás haría y recuperé la paz que hace tiempo estaba buscando. La tengo; el siguiente paso es conservarla durante la semana y así como dijo el poeta anónimo del subte de la línea D “seguir rodando por el mundo” y ¿tú, cuándo te darás la oportunidad?