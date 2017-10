Tampiqueños sobresalen en Congreso Latinoamericano y del Caribe de Perforación en Argentina

Hace algunos días la vida me dio la oportunidad de volver a reencontrarme con mi amigo José Ramón Silva Arizabalo, también egresado de la Universidad del Noreste; era la primera vez que visitaba Argentina y organizamos para reunirnos después de casi 10 años. Al día siguiente le mostré un poco de Buenos Aires y me platicó que venía por “cosas de trabajo”, decidí investigar un poco hasta que me di cuenta que él era uno de los mexicanos seleccionados por Argentina para hacer alianza y socios de negocios en el sector energético. Y es que en conjunto con la Cámara de Comercio Mexicano Argentina, A.C. se realizó la XI exposición Argentina Oil & Gas 2017 en donde se dieron cita empresas de todo el mundo y entre ellos se encontraban tres tampiqueños miembros de este grupo con el objetivo de hacer negocios en Argentina con la visión de expandir el mercado internacional.

Las rondas de negocios realizadas del 25 al 28 de septiembre en La Rural Predio Ferial fueron intensas, durante el primer día entrevistaron a casi 40 empresas argentinas; cada una tenía la oportunidad de hablar acerca de la calidad de sus productos y certificaciones para después poder llegar a un acuerdo y cerrar negocios, creando así alanzas para fortalecerse… sin duda una labor extraordinaria.

Fue para mí un verdadero honor ver trabajar de cerca a los tampiqueños: José Ramón Silva de Rise Energy-egresado de la UNE-Janette Olivares, Directora de Relaciones Públicas de Oil & Gas Alliance-egresada de la Escuela Normal Superior de Tamaulipas-, representando a Ballman en la rueda de negocios en Buenos Aires y Daniel García García de Grupo Vordcab –egresado de la Universidad Autónoma de Tamaulipas-, quienes destacaron por esa visión que los ha llevado a traspasar fronteras y demostrar que hay talento en nuestro país.

Estos tampiqueños representaron a México; al terminar el Foro Internacional se reunieron con la Embajadora de México en Argentina, Mabel Gómez Oliver quien los felicitó por el gran trabajo realizado en este país y con quien estarán apoyándose a su regreso. Después de su cita en la Embajada de México en Argentina, fuí por ellos para festejar en el Café Tortoni este trabajo tan maravilloso que hacen no sólo en México si no en cada lugar a donde van y es que esa pasión se nota y los ha hecho transformarse en mexicanos que hoy sobresalen a nivel mundial.