Cuando Poe envía de madrugada a sus cuervos mensajeros para ayudarte

El paro del gremio del transporte me hizo caminar de madrugada por las calles de Buenos Aires. La ciudad se veía sola. Tenía miedo; así que caminé después de la medianoche hasta la Avenida Santa Fe por donde estuviera más iluminado. Había estado esperando el colectivo más de 40 minutos y decidí que debía irme o se haría más tarde. Caminé varias cuadras y al azar di vuelta hasta llegar a la calle Corrientes y Rodríguez peña. ¿Habrá una parada del 150? Pensé viendo para todos lados…buscando. La parada estaba a unos pasos míos frente a una chica que estaba de espaldas a la que me atreví a hablarle para saber si había pasado o para advertirle que no pasaría ya que yo había estado esperando desde temprano. “Tengo fe de que pase” es la respuesta que más recuerdo; ¿para qué rumbo vas?-le dije pensando quizá en alguna solución. Su respuesta fue positiva porque irónicamente vivíamos muy cerca. “Esperemos un ratito más y después podríamos compartir un taxi y así nos vamos seguras las dos”- me dijo que sí- Esperamos el tiempo acordado y caminamos juntas por la desolada capital e iniciamos una charla que bien podría terminar en una novela de ficción. Libros, autores, profesiones, estudios, lugares favoritos y risas en cada cuadra que pasábamos nos hizo sentirnos más seguras. Caminamos por una hora hasta que intercambiamos el Facebook. Al momento en que ella escuchó mi nombre la noté rara: “Pero si yo a ti te conozco. Esto es muy extraño”, me dijo. Hace un año Micaela Álvarez Astudillo me había contactado por un evento cultural desde su Facebook “Micaela Ligeia Allan Poe”, yo no la conocía y debido a la inseguridad antes vivida en México tampoco la agregué. Micaela y yo nos hicimos compañía hasta llegar a mi casa, después ella siguió su camino hasta la suya y prometimos volver a vernos. Eran casi las 3 de la madrugada cuando decidí escribir esto. Al otro día seguimos la charla por Facebook y nos dimos cuenta que además tenemos varios amigos en común, un caso particular fue saber que dos de nuestros amigos trabajaron juntos en un proyecto. No sé qué esté sucediendo y tampoco quiero saberlo. En estos tiempos en donde la fe es casi nula para muchos, en donde ya casi no hay nada en que creer quiero quedarme con esto… quiero creer que en la vida aún exista esa magia que nos persigue a cada paso. ¿Casualidad o causalidad? ¿Les pasó algo parecido? ¿Creer o no en el destino? Esta ha sido la experiencia más extraña de mi vida y quise compartirla en este espacio pues dicen que la realidad siempre supera la ficción. ¡Buen domingo!