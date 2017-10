Fundación Artística Mitos Escénicos A.C: semillero de talento en Tamaulipas

Édgar Carriere Bernal es director de la Fundación Artística “Mitos Escénicos” A.C, dramaturgo, formador de talentos y un destacado profesional dedicado a la cultura y las artes; su vocación lo llevó a ser mentor de muchas generaciones de jóvenes entusiastas que aprendieron a luchar por sus sueños gracias a su apoyo.

Recuerdo que aún trabajaba como reportera para el área de Set Social en Milenio cuando conocí a este personaje tampiqueño que me dejó admirada por el incansable trabajo que realizaba no sólo en la Casa de la Cultura -en donde tuvimos nuestro primer encuentro cultural- concursos y obras de teatro si no por su visión como profesional.

En Tamaulipas a lo largo de su carrera ha sido premiado no sólo en nuestro estado sino en varios lugares de la República Mexicana en donde su talento fue reconocido precisamente por esta pasión que es realmente notable. En el año 200 fue ganador del premio a mejor obra original- otorgado a los mejores dramaturgos del concurso Maestro Rafael Solana- y fue nominado como mejor director del año.

Siempre me ha gustado reconocer el talento, no sólo en México sino el de mi ciudad y hay una frase de Charles Chaplin que me hace meditar justo en esto: “La vida es una obra de teatro que no permite ensayos. Por eso canta, ríe, baila, llora y vive intensamente cada momento de tu vida antes que el telón baje y la obra termine sin aplausos”

Es por eso que hoy quiero dedicar esta columna y expresar mi admiración por una persona que además fundó el Grupo Proscenio en 1997. ¿Qué logró? Forjar a grandes actores, y es que estos jóvenes son parte del CBTis No.103 dirigido por el maestro Carriere hace poco tiempo tuvieron la oportunidad de participar en el Encuentro Nacional de Arte y Cultura (ENAC) que tuvo lugar los días 5, 6 y 7 de septiembre en Cd. Victoria Tamaulipas en donde lograron obtener preseas.

¿Los resultados? Premios a Mejor Actriz Principal a Fátima Martínez, Mejor Actor Principal a Vidal Robles, Mejor Actriz de Reparto a Karen de La Torre, Mejor Dramaturgia, Mejor Dirección y Mejor Musicalización, además del indiscutible 1er lugar en el certamen, que les da el pase para la etapa nacional los próximos 9, 10, 11 y 12 de octubre en Mazatlán Sinaloa. Este es talento tampiqueño, es lo que hay en la zona y lo que se debe voltear a ver, este es un solo ejemplo de los diversos grupos culturales que hay en Tampico y al que habría que apoyar, se necesitan más becas pues tal como alguna vez expresó mi mentor Alberto Laiseca “El arte es lo que hace que funcione todo lo demás”.