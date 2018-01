“Fulang-Chang y yo ”: La historia de Kahlo detrás del espejo

En la ciudad de Buenos Aires se encuentra regada la cultura mexicana; conforme van pasando los años me doy cuenta de lo querido que es nuestro país. Hace poquito caminaba por microcentro cuando mi vista se encontró con una estatua que yacía en el medio de un parque. Cuando pasé reconocí al héroe de la patria pero tuve que detenerme y cerciorarme si era verdad o si jugaba conmigo la vista. Y ahí estaba… Miguel Hidalgo, casi frente al Teatro Colón, recuerdo haber sonreído y seguir con mi camino. Me alegró el día, como siempre que me entero de alguna actividad que tenga que ver con México, como en el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA) en donde actualmente se encuentra grabada la historia detrás del espejo de Frida denominada: “Fulang-Chang y yo (1937)”

Podemos ver la obra de la artista plástica mexicana dentro de la exposición “México Moderno, Vanguardia y Revolución” en donde a la fecha miles de personas han pasado por el museo para poder disfrutar de esta obra que se encuentra disponible hasta el próximo 19 de febrero.

Verónica Roberts-Curadora de Arte Moderno y Contemporáneo de Blanton Museum of Art, The University of Texas quien es importante recalcar que fue asistente de Curaduría del Departamento de Pintura y Escultura en MOMA descrubrió que la pintura y el espejo fueron combinados por Kahlo después de la exhibición de su trabajo en Julien Levy en el año 1938.

La curadora descrubrió que como gesto de agradecimiento por la compra de otra pintura que Sklar adquirió en la muestra de Levy, la mexicana le regaló “Fulang- Chang y yo” y le dijo que anexó el espejo “para que siempre pudiesen estar juntas”

Adoro recopilar las historias. Cómo mexicana siempre he sentido ese inmenso cariño que hay por México , sobre todo cuando detrás hay historias invaluables como ésta. Sigo recopilando historias, propias y ajenas, me gusta seguir reconociéndome a través de obras, muestras, exposiciones y todo lo relacionado con nuestro país, y cada día veo que México no es sólo “Lindo y Querido” por nosotros, sino por una gran parte del mundo que muchas veces valora más nuestro país y tradiciones.

Gracias a Frida hoy tengo una historia más, pero conforme vivo me doy cuenta que México está en todas partes, no importa que desde hace ya más de seis años viva en el extranjero, México está en cada canción, en cada artesanía hecha por un paisano, en la gastronomía, en las canciones y en los tequilas que cada día de la patria nos hacen vibra. México está en todo el mundo con nosotros.