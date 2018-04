Encuentros literarios en el CIM Arminda Aberastury

Caminaba tranquila con mis perros sobre la Calle Yrigoyen al 3202 cuando vi por primera vez aquel lugar: “Centro de Integral de la Mujer Arminda Aberastury”. Parecía que me habían guiado hasta ahí. ¿Un golpe de suerte o el destino? A estas alturas del partido ya no le cuestiono a la vida, más bien le agradezco. En la entradita y frente a la puerta había un letrero en el que enseguida saltaron las letras juntas: “Taller Literario 2018” Así que días más tarde decidí volver a pasar por ahí, esta vez para pedir informes. Anoté el número de teléfono y decidí llamar más tarde. Me atendieron rápida y cordialmente.

Y es que gracias al CIM que se encuentra ubicado en el Barrio de Boedo en Buenos Aires Argentina muchas mujeres están cursando varios talleres y actividades de forma gratuita en este centro que además ofrece atención psicológica para las víctimas de violencia.

Actualmente vivo en este Barrio y me alegró ver este espacio, me hizo feliz saber que se encuentra activo y en constante lucha para seguir fomentando la cultura y la importancia del arte en la vida de las personas.

Me inscribí el miércoles, quince minutos antes de que iniciara la clase. Estaba ansiosa y con muchas ganas de conocer a mi profesora Susana Espinosa quien coordina a un grupo de casi treinta personas quienes acudimos para acercarnos a la literatura.

Llegué antes, siempre lo hago, es como de buena suerte. Mi cábala. Empezaron a leer “La marquesa” un cuento de 1822, mi profesora daba la pauta, debatimos, reflexionamos y sacamos conclusiones por casi dos horas mientras yo anotaba en mi cuadernillo.

Mi compañera de a lado se llama Lucía, no sé su edad y tampoco necesito saberlo cuando lleva aquel bastón con tanto orgullo- escuché que es socióloga- y amé las reflexiones que hizo de la lectura. La educación en cualquier lado en donde estemos es siempre la primera que se va notar, la que nos va describir. Así conocí a Lucía, mi compañera. A lado estaba Esther, fue la primera que me dio la bienvenida, una mujer divina a la que noté le fascina Borges. Intercambiamos algunas ideas juntas. Con un grupo así… ¿cómo no aprender? ¿Cómo no emocionarse? ¿Cómo no escuchar sus letras a la par de su voz? Mi primera encomienda ha sido “La otredad”, creo que la he hecho sin darme cuenta y mi primer texto de tarea “El Escribiente Bartleby”.

La cultura está en Argentina, en el CIM y en todas las mujeres que se han tomado su tiempo para encontrarse cada miércoles de sesión literaria.