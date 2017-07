¿Cuántas lluvias tendrán que pasar para aprender a engañar nuestras limitaciones?

Y de pronto di la vuelta y pasaron seis años. Mis sobrinos crecieron, otros nacieron, algunos se hicieron eternos, y los demás siguen su camino. A varios volveré a verlos pronto, a otros pocos jamás y algunos seguro los seguiré viendo el resto de mi vida. La famosa rueda de la vida se está haciendo presente en mi camino. ¡Cómo han pasado los años! Últimamente he andado muy nostálgica, incluso he soñado mucho con ir a México, ojalá vuelva pronto a presentar libro y dar conferencias. Eso me haría muy feliz, espero que llegue alguna beca que me haga seguir con mi misión de vida. Las letras sí que me están regalando muchas anécdotas bonitas. La vida está llena de oportunidades pero debemos trabajar para cumplir con nuestros proyectos siempre. Los días de lluvia me encantan, siempre me hacen reflexionar y me acompañan a la madrugada… mientras aprovecho para seguir escribiendo. Hace poco leía una frase que me gusta mucho: “Saber esperar es el principio de todo”. El miércoles pasado mis alumnos del taller de escritura que imparto aquí en Argentina con el escritor Sebastián Salas en la Escuela República de México me preguntaron acerca de mis inicios a mitad de la clase. Yo siempre cuento la misma anécdota, que soy disléxica y que lo seguiré siendo hasta que me muera, pero eso sí, antes de escribir cualquier cosa pienso dos veces. Una d y una b para todos es normal, a mí siempre me resultó un dilema, ahora es parte de mi vida pero nunca fue un impedimento para seguir con las letras. ¿Cuántos hemos aprendido a vivir con nuestros defectos? Me gusta pensar que podemos engañar a nuestras limitaciones. Si en verdad quisiéramos todos podríamos convertirnos en aquello que siempre quisimos ser. Cuando leen mi CV siempre me quedo pensando cómo pasó tanto tiempo y cómo es que sigo con las mismas ideas acerca de mi carrera. Me gusta pensar que después que muera seguiré viviendo gracias a mis libros y que una partecita de mí continuará latiendo entre aquellas páginas llenas de tinta. De unos años para acá vengo combinando mi profesión de periodista, con la de escritora y recepcionista los fines de semana… adoro cada una de mis facetas y no sé qué harían sin ellas: Es la única forma que he encontrado para poder tener tiempo de seguir escribiendo. Sigo coleccionando historias, aprendizaje, experiencias, sonrisas, sueños y letras; hace ya algunos años que vivo en el extranjero, soy la eterna turista, aquella que disfruta cada momento y que aún cierra los ojos para escuchar la lluvia que cae por la ventana.