Amanda y Eduardo se presenta con gran éxito en el teatro El Tinglado

Nunca había ido al Teatro el Tinglado -ubicado en Mario Bravo 948- en el Barrio de Almagro, pero el miércoles pasado llegué puntual a mi cita cultural. Desde hace un mes tenía el deseo de ir, pero fue hasta el inicio de esta segunda temporada que al fin pude hacerlo, y dicen que la primera función siempre emociona, siempre se tiene cierta expectativa. Así fue. A las 21:00 horas llegué sin problema hasta el espacio en donde la gente ya se encontraba impaciente por entrar a la sala.

Fui hasta la boletería, esperé unos instantes en lo que los espectadores se acomodaban para ingresar en aquella negrura que nos transportaría hasta aquella época.

Mi entrada estaba en la primera fila, al lado de varios críticos y periodistas argentinos que enseguida me contaron que tenían la misma emoción -gajes del oficio-. Cruzamos algunas palabras. Coincidimos en que las notas en vivo del bandoneonista Martín Martínez eran impecables. Ya había un toque especial. Iniciaba la hermosa travesía. Esa que me apasiona y me hace continuar en el camino, en la importancia de estas líneas.

Un tango me dio la bienvenida, me envolvió, me entregó a aquella atmósfera en la que “Amanda y Eduardo” me hablarían y me contarían hasta el último de sus deseos. Era un preludio, pues así fue la obra. Cautivante. Intensa. Desesperante. Arrebatada. Desgarradora. Vivaz. Efectiva. ¿Cuál es la diferencia entre el teatro y la vida? Esta vez, no logré encontrarla. Las actuaciones de Laura Cañón, Martín Córdoba, Fernando Arsenian, Muriel Rebori, Mirtha Oliveri, Roberto Scandizzo y Federico Shortrede me hicieron ausentarme de la realidad hasta descubrir con ellos el desenlace. Me emocioné. Eso es lo que uno como espectador siempre quiere, quedarse atrapado entre la trama. Aunque sea por unos instantes. Ese es el poder del teatro. Los ocho personajes creados por Armando Discépolo -una obra que nos transporta hasta los años treinta- son una joya que nos fue regalada aquella noche y que nos llevamos. Tomaron el escenario en tiempos precisos. Con un diálogo certero que no reconoce tiempos, que hoy en día seguramente tiene vigencia… quién sabe.

¿Cuántas “Amandas y Eduardos” andarán por ahí perdidos? Esa respuesta no la tendré jamás. Lo que si sé es lo importante que es darle oportunidad a este tipo de espacios que nos entrega estas obras que son una muestra de que el teatro independiente cada vez toma mayor fuerza; es por eso que invito a los amantes del buen teatro a acudir cada miércoles hasta el teatro El Tinglado en donde seguirá presentándose “Amanda y Eduardo” bajo la dirección de Marcelo Zitelli.