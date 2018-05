Una seca y soleada mañana de mediados de mayo de un Jueves de la Ascensión, vi subir por la loma del Pueblo Viejo una procesión de creyentes que se dirigía a rendir homenaje a la sagrada imagen del Señor de Tampico Alto. Sus ropas blancas refulgían bajo el sol del trópico, mismo que hacía brillar sus estandartes como gemas multicolores, enjoyando el camino. Su canto coral, dulce y rítmico, contribuía a dotar la escena de un encanto mágico y místico.

La recurrencia al amparo divino en las miserias y necesidades humanas, y la recepción subjetiva de la manifestación de su misericordia, han provocado la gratitud del hombre bajo diversas expresiones. Esta idea del amor de Dios, ingénita en el hombre más primitivo, y el culto que se le rinda, deben ser siempre merecedores del más profundo respeto.

Aunque en muchos lenguajes nativos no existe la expresión “gracias”, otras frases testimonian los beneficios que se deben a la divinidad. Los pigmeos africanos interpelan a su dios Waka con un: “Tú lo has hecho”, y “Mi corazón se ha abierto como una flor”, comenzaba en náhuatl, grabada en una piedra, una oración de agradecimiento de los antiguos mexicanos, salvados por la lluvia de la hambruna.

Enrique González Martínez poetiza acerca de los “milagros” o “exvotos” que se colocan ante las imágenes como muestra de favores recibidos, en su poema “Iglesia de barrio”: “…En tu nave hay un ruego colectivo que llora ha muchos años, que alguna vez acoges (así lo cuenta un muro de milagros), que otras veces desdeñas (no se guardan registros ni constancias del caso)… Iglesia, pobre iglesia de barrio. Si no hubiera llevado aquella tarde en los hombros el fardo de mi orgullo, te habría rezado un par de Padrenuestros ante tu Cristo magro; pero el orgullo habló desde la alforja, y apreté el paso…”.

El jerezano Ramón López Velarde añora el paso del Santísimo por las calles de Jerez, en el devoto Zacatecas: “Cuando me sobrevenga el cansancio del fin, me iré como la grulla del refrán, a mi pueblo, a arrodillarme entre las rosas de la plaza, los aros de los niños y los flecos de seda de los tápalos. A arrodillarme en medio de una banqueta herbosa, cuando sacramentando al reloj de la torre… aparece en su estufa el Divinísimo… Te conozco Señor, aunque viajas de incógnito, y a tu paso de aromas me quedo sordomudo, paralítico y ciego, por gozar tu balsámica presencia… ¡Señor!, mi temerario corazón que buscaba arrogantes quimeras, se anonada y te grita que yo soy un juguete gradecido…” (De “Zozobra”, 1919).

Y tu humilde servidora, Señor, carente de originalidad, repite lo de los antiguos mexicanos: “Mi corazón se ha abierto como una flor”…