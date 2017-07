Ha empezado a aparecer una información que no trae fuente, en la cual dice “aseguran que la Seido investiga a Guillermo Anaya”.

Esto no se vale, ya que alguien debió haber confirmado la información antes de hablar de una persona que tiene una trayectoria política de muchos años, además, acaba de contender por la gubernatura. Una cosa son los pleitos políticos, una cosa son los ataques para buscar ganar adeptos y llevar agua a sus molinos, como sucedió durante la campaña que culminó con los sufragios el 4 de junio pasado, en la cual el priísta Miguel Riquelme fue declarado gobernador electo.

No se puede ser tan ligero, no se puede aventar la piedra y esconder la mano solamente argumentando que por ahí dicen, además en esa información publicada, se afectan a otras personas al comentar que la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, una dependencia de la Procuraduría General de la República que se encarga de perseguir el lavado de dinero, investiga por presuntamente por haberse utilizado recursos de procedencia ilícita durante la campaña.

Además, la misma nota informativa habla de un hombre de Durango y de un exsenador panista de la misma entidad. Puede o no ser cierta la investigación, pero hasta que no se tengan los pelos de la burra en la mano, no se puede ir por la calle afectando a las personas, lo cual está sucediendo con Memo Anaya, quien sigue en su lucha por la impugnación de la elección pasada. Además, continúa con sus marchas por la Dignidad de Coahuila, buscando el apoyo de la gente que votó por él en el pasado proceso. Todavía falta tiempo, la decisión está en manos del Tribunal Federal Electoral, por lo que el torreonense sabe que no debe de dejar de pelear, de mantenerse activo y que el mismo TRIFE vea que la impugnación va en serio, que no fue un capricho.

Pero en fin, mientras se decide el final de la novela electoral, otros están aprovechándose para con ataques sin fundamentos, hacer ver mal Guillermo Anaya, quien su único pecado es querer ser gobernador y buscar que se repita la elección. Ojalá que al panista no lo dejen solo y lo defiendan de los ataques, como lo defendieron del proceso electoral.







