Todos unidos

Después del mensaje emitido por Enrique Peña Nieto, Presidente de México, los cuatro candidatos a la Presidencia de la República se unieron al Mandatario de la Nación, expresándole su solidaridad en torno a lo dicho por Donald Trump y la militarización de la frontera.



Es de llamar la atención lo que comentaron los candidatos, ya que saben que el país vive un momento álgido con los Estados Unidos, principalmente con su presidente Donald Trump, quien como dice una cosa, dice otra. Pero más allá de lo dicho por el mandatario norteamericano, lo que más gustó a los mexicanos fue la forma de expresarse tanto de López Obrador, candidato de Morena, como de Antonio Meade, del PRI, Ricardo Anaya, del PAN y Margarita Zavala, candidata independiente, quienes mostraron su apoyo a Peña Nieto y además, se vieron como un frente común, pese a las diferencias ideológicas o de partido que tengan y más cuando están buscando en unas elecciones inéditas, la Presidencia de México. Fueron muy claros los presidenciables, se mostraron en contra de la política de Donald Trump, además, se manifestaron en contra de la militarización de la frontera, misma que habrá de traer consecuencias y es que saben que no solamente es una lucha contra grupos delictivos, lo es en contra de todos los mexicanos. El gobierno norteamericano encabezado por su presidente, se ha encargado de hacer ver mal a México, de agarrar a nuestro país como al negrito de la feria, tirándole un día sí y otro también, lo cual colmó la paciencia del Presidente Enrique Peña Nieto, quien mediante un mensaje a la nación, pidió que se respete la dignidad de los mexicanos. Las reacciones han sido no solamente de los candidatos a la silla presidencial, sino de los diferentes sectores de la sociedad, principalmente el empresarial, mismo que pide a Estados Unidos mejorar el trato hacia México. No sabemos en qué va a terminar esta situación, si se renegociará realmente el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, si continuarán las deportaciones de los jóvenes mexicanos que viven en Estados Unidos o si habrá un rompimiento en las relaciones bilaterales con los vecinos del norte. Por lo pronto, lo que ha dicho Donald Trump, ha unido a los mexicanos.





walter.juarez@milenio.com