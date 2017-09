Ya son muchos

En todo el país se han estado presentando crímenes en contra de mujeres de todas las edades, pero el último, el de la jovencita Mara, presuntamente fue asesinada por un chofer de Cabify, quien además de abusar de ella, la estranguló.

El asesinato de esta estudiante poblana indignó a la sociedad, principalmente a las mujeres, quienes en varias ciudades del país salieron a protestar y exigir justicia por este homicidio. Solamente basta abrir algunos portales informativos, para darse cuenta la cantidad de mujeres que aparecen sin vida, muchas de ellas asesinadas con cruel violencia, por lo que se clama un ¡ya basta! y las autoridades ya deben de hacer algo al respecto.

Es muy común que las procuradurías minimicen los hechos y digan que son solamente homicidios, cuando la realidad se trata de feminicidios, los cuales van en aumento. Es triste y vergonzoso observar que en pleno año 2017 del siglo XXI se sigan presentando estos crímenes, cuando se supone que hay una mayor cultura en la población, que hay mayor equidad de género y más respeto e igualdad hacia las mujeres.

Es por eso que no se entiende que está pasando en todo el territorio nacional, qué sucede en Coahuila, en donde no solamente se presentan feminicidios, también se siguen dando casos de mujeres que son golpeadas, maltratadas por sus parejas, además muchas de ellas sufren amenazas, por lo cual desisten de realizar denuncias. Dentro de lo malo, lo bueno es que ya hay grupos o asociaciones integradas por mujeres, quienes están haciendo escuchar su voz, siendo una prueba de ello las diferentes manifestaciones que realizaron, en las cuales piden que el crimen de Mara no quede impune.

Pero esas mismas mujeres organizadas, buscan a quienes ha sufrido golpes, vejaciones y maltratos, para integrarlas a sus asociaciones, para orientarlas y evitar que sigan siendo víctimas de quienes en determinado momento les dijeron que las querían. El homicidio más reciente en la región se registró la madrugada del domingo, luego de que una jovencita de 21 años fuera asesinada a balazos, desconociéndose el móvil del crimen. La pregunta es, hasta cuándo pararán los feminicidios.







walter.juarez@milenio.com