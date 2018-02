Se termina con tamales 

La época navideña, misma que empezara con las danzas a la Virgen de Guadalupe, después con el pago de aguinaldos, las compras de los regalos, las posadas en las cuales corrió mucho alcohol, para después seguir con cena de noche buena, luego la llegada de Santa Clós. Además, los festejos de Año Nuevo, el Día de Reyes, en donde quienes se sacaron muñequitos, tuvieron que pagar los tamales en el Día de la Candelaria.

Con este festejo, realmente se cierra la temporada navideña, se dice adiós al 2017 y ahora sí a pensar solamente en el 2018, el cual empieza con sus festejos en este mes de febrero con el Día del Amor y la Amistad y de ahí en adelante párele de contar.

En muchas dependencias, comercios, escuelas, diferentes empresas y no se diga en los hogares, no pudieron faltar los tradicionales tamales, mismos que quienes los compraron lo hicieron con gusto, ya que es una tradición que en la región lagunera está muy arraigada. Quienes venden regularmente este platillo, realmente hicieron su agosto este dos de febrero, ya que tenían muchos pedidos, además, muchas familias acudieron a realizar sus compras desde temprano, algunos para desayunar, otros para comer y muchos más para la hora de la cena.

Pero no solamente eran los tamales, ya que en los hogares no podían faltar los diferentes atoles, así como el famoso champurrado, los cuales en donde quiera que se sirvieron, fueron degustados en un ambiente de camaradería, en un ambiente familiar. Y es que en La Laguna, es muy común este platillo, ya que los gustos son muchos y muy variados, por lo que hay personas que prefieren los rojos, otros los verdes, los de rajitas, chicharrón y no se diga los de dulce para los pequeños.

En fin, poco importó la cuesta de enero, los gastos extras que se hicieron, fue un viernes de festejos, fue un viernes en que todos disfrutaron y en el cual los dueños de negocios de tamales lograron buenas ventas, mientras que los comensales, disfrutaron no solamente de la tradición, sino del buen sazón de la cocina lagunera. Ahora, viene el día de los enamorados y hay que prepararse con los regalos para la novia o novio, esposa o esposo y para cualquier ser querido.