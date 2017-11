El teleférico, un fantasma

Han pasado muchos meses y es fecha en que el teleférico no entra en funciones, por lo que ya no se sabe a quién echarle la culpa.

Esa obra parece un fantasma que se aparece de pronto, ya que el alcalde Jorge Luis Morán y Gerardo Berlanga, titular de Obras Públicas, salen una y otra vez a dar fechas para que esta obra entre en funciones.

Desde el año pasado la están inaugurando, después se dijo que para vacaciones de Semana Santa estaría funcionando, luego que para las vacaciones de julio y agosto, siendo fecha en que las autoridades han dado puro atole con el dedo, han engañado como a los chinos a los torreonenses.

Se hicieron pruebas, se planeó toda una faramalla, pero la realidad es que las instalaciones de este teleférico todavía no han sido terminadas, lo cual indica que Gerardo Berlanga solamente ha estado engañando con el ya merito.

Pero lo peor del caso es que esta obra ya se eternizó y los gastos de la misma han subido, por lo que el ayuntamiento para no quedar más en ridículo, ha tenido que desembolsar muchos billetes, todo con el fin de que la empresa que se contrató termine la obra. No se entiende el por qué las autoridades engañan no solamente a los torreonenses, también a todos los laguneros, quienes por la novedad han esperado el momento para recorrer el poniente de la ciudad en una góndola, lo cual ha sido imposible.

En una vuelta al Cristo de las Noas, se pudo apreciar que todavía hay mucha gente trabajando, que la maquinaria continúa en el lugar y la realidad es que todavía le falta mucho para que las instalaciones del teleférico sean terminadas.

Estas acciones mal tomadas por la presidencia municipal, los habrán de afectar para las elecciones del próximo año, por lo que difícilmente los del PRI podrán recuperar la alcaldía. No cabe duda que Berlanga Gotés ha engañado a todo mundo, en todas las obras que llevó a cabo se tardó más tiempo del estimado, pero con el teleférico rompió record y quizá la obra se pueda inaugurar a mediados del 2018.

A este funcionario poco le importa lo que piensen los demás, ya que mientras él sea feliz, que el mundo ruede, al fin que la administración ya va a terminar.





walter.juarez@milenio.com