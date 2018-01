Es triste, pero en donde quiera vemos que las familias se olvidaron de platicar, de hablar de cosas importantes, ya que ahora están más metidas en las redes sociales, en revisar lo que llega a cada momento al teléfono celular o a las famosas tablets.

Se puede escuchar que es muy repetitivo, que no es nada nuevo, que no se está descubriendo el hilo negro, pero cada día vemos a más personas entretenidas en esa tecnología que ya nos superó, al ver que los papás y los hijos, quienes fueron a un restaurante a cenar, cada quien estaba en su mundo, cada quien revisaba sus mensajes, mientras que los nietos eran entretenidos con las famosas tablets, en donde los tenían con dibujos animados.

Vemos por donde quiera a los jóvenes y adultos caminar de un lado para otro, todos sin despegar la mirada de la pantalla de sus teléfonos, sin pensar en el peligro que les representa. Cuántos “memes” no hemos visto de personas que caminan mientras hablan por celular, terminando en zanjas, fuentes, chocando con postes y muchas linduras más.

Es increíble, pero hay reuniones en las no faltan aquellos que en lugar de atender, de escuchar, están checando sus mensajes por correo electrónico, por vía whatsapp o por los diferentes carreteras de la tecnología. Ahora, los niños parece que traen un chip integrado, ya que manejan con gran facilidad lo mismo los celulares que las computadores, no se diga las consolas de videojuegos, en las cuales pierden mucho tiempo, cuando lo normal es verlos estudiando y jugando con sus amigos.

No sabemos hasta dónde va a parar el crecimiento de la tecnología, pero lo que si nos imaginamos es que la misma está provocando problemas en los hogares. Sabemos que estas herramientas son buenas, se utilizan en los trabajos, son necesarias para muchas cosas y no cabe duda que nos ayudan hasta en lo inimaginable. Si queremos saber si hará frío, si queremos comprar algo en línea, si queremos consultar algo, ahí están las redes sociales. En fin, hay que aprovechar la tecnología, hay que utilizarla al máximo, pero no dejar que nos afecte en nuestra vida personal.





