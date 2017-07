¿Y la revisión de los bares?

Dicen que cuando el río suena, es porque agua lleva y es que varias voces habían advertido sobre el excesivo consumo de alcohol en antros o bares, mismos que se encuentran tanto en el centro de la ciudad, como en el corredor Independencia.

Tenía que llegar el momento en que se derramara el vaso y eso sucedió la madrugada del pasado domingo, en donde después de una riña, presuntamente incitada por un youtuber, un joven de 21 años perdió la vida, mientras que un músico que le provocó su deceso, ahora está en prisión y podría pasar varios años tras las rejas.

De algo no cabe duda, que el exceso en el consumo de alcohol tuvo mucho que ver en el pleito dentro del bar, ya que al calor de las copas empezaron las agresiones verbales y posteriormente un pleito campal, en el cual intervinieron los integrantes de una banda, misma que en ese momento amenizaba en el lugar.

Pero la pregunta es porqué se seguía vendiendo alcohol hasta después de las cuatro de la madrugada, cuando el reglamento es muy claro, debe de avisarse a la clientela que se va a cerrar el local a la 1:30 de la mañana, para que les dé tiempo de echarse la última y pagar la cuenta y a las dos en punto, cerrar las puertas.

Esto no es nada nuevo con ese y otros antros que no respetan los horarios, los mismos jóvenes comentan que tras pasarse el rato en los bares, restaurantes y demás negocios que hay por la calzada Colón o la avenida Morelos, van a rematar en esos lugares en donde la ley no entra y hacen lo que quieren, por lo que ahí siguen con el consumo de alcohol y les puede amanecer.

Pero no son esos bares los únicos sitios en donde muchos jóvenes y algunos de ellos menores, se reúnen con la excusa de divertirse, pero más para tomar alcohol en grandes cantidades, y nos referimos a las quintas o casas particulares que rentan exprofeso.

Pero además los fines de semana por las noches o madrugadas, se pueden ver más accidentes viales, en los cuales está presente el consumo de bebidas embriagantes. Algo está pasando, está faltando supervisión o inspección, ya que no puede ser posible que el alcohol corra a raudales no sólo en Torreón, sino en toda la región lagunera.







