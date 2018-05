Otra raya más...

No se sabe quién le está fallando a Jorge Zermeño Infante, alcalde de Torreón, si son sus funcionarios, si es algún asesor o quién, pero la idea de pintar la Plaza Mayor le traerá consecuencias, mismas que ya empezaron, ya que por las redes sociales ha sido muy criticado. En plena época electoral, los priístas están esperando cualquier oportunidad para atacarlo, por lo que los regidores de inmediato pararon el pintado que se realizaba en la plaza.

Además, estos mismos priístas atacaron a la administración que encabeza Zermeño Infante, con la supuesta venta ilegal de alcohol en algunas canchas de futbol. Debe de saber el presidente municipal que esta elección a la alcaldía no será nada fácil cuando busque reelegirse, ya que tiene muchos detractores, no solamente en el PRI, también de su mismo partido. Es por eso que no se puede dar el lujo de cometer estos errores, como tampoco el de mandar entregar tarjetas en los camiones urbanos con mensajes.

Ahora, las consecuencias de la pintura en la Plaza Mayor pueden ser graves, ya que hay mucha molestia entre los ciudadanos, quienes comentan que para empezar, al no ser una obra suya, no la puede destruir, como lo sucedido en el complejo La Jabonera, lo mismo que la Línea Verde. Se puede observar en facebook o en twitter la forma de reaccionar de muchos laguneros, quienes se han lanzado con todo, están aprovechando el momento para escribir no solo de la plaza y su pintura, sino de lo que la actual administración ha dejado de hacer en todo el municipio.

Claro que Zermeño Infante no es ningún improvisado, sabe de dónde vienen muchos de los ataques, por lo que fiel a su costumbre, se colocó su caparazón de Tortuga Ninja, y él a seguir trabajando para el municipio por las mañanas, mientras que por las tardes estará realizando su campaña.

Tendrá que hablar el alcalde con su gente, pedir que ya no cometan más pifias, mismas que el primero de julio pueden tener consecuencias. En fin, sabe el presidente municipal lo que se juega y si no endereza el barco, muchos laguneros podrían darle la espalda, como ya sucedió cuando contendió por una diputación federal.





walter.juarez@milenio.com