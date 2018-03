Se está protegiendo

El abanderado de Morena, Andrés Manuel López Obrador, parece que ahora sí está bien asesorado, que está obedeciendo al pie de las letras las indicaciones, para evitar que cometa indiscreciones que lo hagan perder popularidad. Sabe el tabasqueño que en estos momentos está a la cabeza de las preferencias, que las encuestas lo mantienen en la cúspide, seguido por el príista Antonio Meade y ya en un tercer lugar el panista Ricardo Anaya, quien se ha venido cayendo luego de las denuncias por lavado de dinero en su contra.

“El Peje”, sabe que algo flota en el ambiente, que pese a ser el que liderea las encuestas, no siente segura su victoria, por lo que ya empezó a curarse en salud, casi casi a blindarse y ya dijo que de haber fraude en las elecciones del primero de julio o dicho en otras palabras, que pierda, se “soltará al tigre” y él no lo evitará. Esto lo comentó como una forma en que millones de mexicanos si el resultado le es adverso, mostrarán su rechazo y él no sabe qué pasará.

López Obrador en estos momentos tiene la victoria en su bolsa, sabe que no se puede arriesgar a cometer errores, por lo que está dando pasos firmes y ya les dijo a sus rivales políticos, que no aceptará debatir con ellos. El candidato de Morena, se ha dedicado a calentar el ambiente, a que se avienten hasta con la cuchara el priísta y el panista, pero debe de saber que ambos le pueden revirar, dar un buen susto y bajarlo de su pedestal.

En estos momentos Ricardo Anaya voló hacia Alemania, para sostener reuniones de trabajo, además, para olvidarse de los ataques sistemáticos de los priístas, así como de la PGR y no se diga de las piedras que el tabasqueño le arroja. José Antonio Meade, abanderado del tricolor, sabe que está muy por debajo de López Obrador, por lo que anda picando piedra y tratando que el candidato de Morena se enganche y lo pueda atacar. En estos momentos todo indica que López Obrador tiene todo listo, que el famoso tigre que se inventó lo tiene amarrado, pero también desea el tabasqueño protegerse antes de tiempo y fiel a su costumbre, señalar que el gobierno federal quiere hacer fraude. Por lo pronto, “El Peje” ya se siente presidente.





