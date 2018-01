Menos partidos

Los partidos “patito”, esos que aparecieron para buscar vivir del presupuesto, por fin desaparecieron, por lo que serán una carga menos para el Instituto Electoral de Coahuila, como para los coahuilenses. La regla era muy fácil, el organismo político que no obtuviera el 3 por ciento de la votación, ya no volvería a participar, quedaría fuera y no recibiría ni un peso partido por la mitad y lo mejor, que perderían su registro. En las últimas elecciones, Morena subió como la espuma, mientras que el PRD, partido en extinción y próximo a desaparecer en Coahuila, se mantiene colgado con alfileres.

Los que si dijeron adiós fueron el Partido Socialdemócrata Independiente, Partido Joven, Primero Coahuila, el Partido Revolucionario Ciudadano y el Campesino Popular. Hubo otros partidos que en Coahuila no lograron obtener la votación mínima, pero por ser partidos nacionales no desaparecen, perdiendo solamente el financiamiento. Entre estos organismos está el Partido Verde Ecologista, Encuentro Social, Nueva Alianza, Movimiento Ciudadano y el Partido del Trabajo. Los partidos que perdieron el registro, solamente creaban problemas entre los que sí cuentan con estructura, que tienen bases y además muestran sus propuestas durante las campañas.

En donde la competencia ya no será igual es en Matamoros y Viesca, luego de que desapareciera el Partido Primero Coahuila, mismo que era el que le ponía sabor al caldo y hacía sufrir a los priístas. Ahora, todo indica que Juan Carlos Ayup, alcalde de Matamoros, podrá buscar reelegirse sin ningún problema, ya que no tendrá a los Contreras Pacheco en su contra y entonces el camino le queda libre, ya que tampoco el Partido Acción Nacional, cuenta con militancia que le pueda hacer ruido.

En Viesca sucederá lo mismo, mientras que en Madero, ahí sí que el alcalde Modesto Alcalá tiene varias piedras en los zapatos en las personas de los Marrufo, quienes lo buscarán quitar de la silla municipal. En San Pedro por la equidad de género, va de nuevo Ana Isabel Durán, quien podrá tener en la señor Wong un difícil hueso de roer. Lo mejor de todo, es que cinco partidos desaparecieron.





walter.juarez@milenio.com