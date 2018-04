Los delitos del fuero común en la región no paran, principalmente en Torreón en donde los robos a vivienda, los robos de vehículos, los asaltos a comercios, así como a personas se presentan a diario, pese a que los policías tanto municipales como estatales, hacen su lucha, detienen a lo que se deja.

El trabajo de los municipales, de los Gates, Fuerza Coahuila, Fuerza Metropolitana, en muchas ocasiones es tirado a la basura, su esfuerzo no es recompensado y no económicamente, sino con la impartición de la justicia, ya que muchos de los delincuentes que arrestan, que meten a la cárcel, a los pocos días ya están en las calles, volviendo a delinquir. No se sabe a ciencia cierta de quién es la culpa, pero esto es una realidad, ya que más tardan los polis en detenerlos que “manos extrañas” en soltarlos.

Mientras eso sucede, la ciudadanía de los municipios de la zona metropolitana y de los que se encuentran fuera de la misma, sufren los embates de los delincuentes, quienes en muchas ocasiones utilizan la violencia para despojarlos de sus bienes. Cada semana se reúne el alcalde de Torreón con su gente de seguridad, participando también corporaciones como Fuerza Coahuila, Gates, Ejército Mexicano, Vialidad y hasta de Tribunales Municipales, en donde ven la problemática de la inseguridad que se presenta.

Al final, muestran números para ellos alentadores, ya que siempre hablan de que los delitos van a la baja. Este tipo de reuniones también se llevan a cabo en Lerdo y Gómez Palacio, en donde sucede exactamente lo mismo, ya que también el índice de inseguridad ha bajado considerablemente.

Claro que lo que se vive actualmente no se compara con aquellos años de violencia extrema, con aquellos años en que los delincuentes despojaban a los laguneros de sus pertenencias dentro de sus casas, de sus autos, sin que ninguna policía hiciera algo al respecto. Ahora, los delitos siguen pero a menor escala y ya no se extraña la presencia de la Policía Federal, ya que con la coordinación con el Ejército Mexicano, es más que suficiente. Lo único que piden los ciudadanos de la región lagunera, es que paren los abusos de algunos cuantos policías.





