Nada nuevo

Como se esperaba, fue un todos contra uno y un uno contra todos, luego de que en el primer debate presidencial, cuatro candidatos se lanzaran contra el puntero, contra Andrés Manuel López Obrador, quien en esta ocasión si les hizo caso a sus asesores, además, se dio tiempo hasta de reir y decirles a sus rivales políticos que él va adelante, ya que las encuestas así lo avalan.

“El Peje” no cayó en la trampa, le hicieron preguntas, tanto los moderadores como los otro cuatro candidatos, pero a ninguno les respondió, siempre se salía por la tangente, llevando agua a su molino y desesperando a sus contrincantes.

El panista Ricardo Anaya, estudió muy bien su guión, dijo lo que tenía apuntado, no se salió de su script y le tiró a López Obrador, así como a José Antonio Meade, además aguantó los golpes que le aventaron. El priísta Antonio Meade, se la llevó tranquilo, le tiró a López Obrador, así como a Ricardo Anaya, además aguantó la batería pesada que le mandaron tanto Margarita Zavala, López Obrador y Ricardo Anaya.

Por su parte Jaime Rodríguez “El Bronco”, fiel a su costumbre y sin perder la figura, hizo lo que se esperaba de él en el debate, de lanzarse con todo en contra del tabasqueño y de pasada darle sus “cocolazos” a Antonio Meade y a Ricardo Anaya. No cabe duda que la más efusiva fue Margarita Zavala, quien además de defender a su esposo, quizá fue las que más propuestas hizo. No cabe duda que Andrés Manuel es un viejo lobo de mar, ya que tiene tanta ventaja sobre sus rivales, que perder este debate no le traería problemas por lo que “El Peje” dijo lo mismo que hace 12 y seis años, algo que le ha dado resultados.

Lo que millones de mexicanos esperaban, no se dio, ya que López Obrador no contestó a las preguntas, habló de su trabajo como gobernador del Distrito Federal.

Cuando le preguntaron sobre la amnistía a criminales, de inmediato cambiaba el tema, lo mismo cuando lo cuestionaban sobre sus colaboradores. No cabe duda que todos sabemos que es un tozudo, peleonero por naturaleza, pero ahora, se comportó a la altura y no dio oportunidad a sus rivales para hacerlo enojar. Ahora, después del primer round, vienen los mejores golpes.





