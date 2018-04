Empezaron las campañas presidenciales y los candidatos no han presentado nada nuevo, por lo que sus primeros discursos, es lo mismo que han estado diciendo en los últimos meses.

Andrés Manuel López Obrador, sigue con su misma retórica, sus mismas palabras, no cambia nada y asegura que parará la obra del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México, además, habrá de calmarle los ánimos a Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos. Por su parte Antonio Meade, habla y habla de sus propuestas, pero además ya salió con la novedad de que reta a “El Peje” y al panista Ricardo Anaya a un debate. Sabe el abanderado priísta que está debajo del abanderado de Morena y por ello quiere los debates, para hacer ver mal a su rival político y subir sus bonos. Por su parte el candidato del PAN y PRD, Ricardo Anaya, parece una vela apagada, ya que no prende ni por equivocación, ni con el apoyo de todos sus “cuates” y demás personajes de Acción Nacional, a quienes no les quedó más remedio que apoyar al queretano.

La independiente Margarita Zavala, trae problemas con el INE y con el mismo PAN, por lo que su inicio no ha sido nada bueno.

No cabe duda que no hay nada nuevo en estas campañas, siempre son lo mismo, promesas y más promesas, además tanto López Obrador, Antonio Meade y Ricardo Anaya, sin olvidar a Margarita Zavala, en sus primeras apariciones han sido acompañados por muchos “acarreados”, esos que aprovechan para comerse un lonche con refresco, además de recibir algo extra para los camiones. Se ven tristes las campañas, ya que no se escuchan propuestas que lleguen de verdad a los mexicanos, que sean convincentes, que no sean lo mismo de siempre. Claro que hay votantes en este país, que fácilmente son engañados por algunos candidatos, son personas que se las creen todas y cuando les hablan bonito, todo aceptan, por lo que son presa fácil para aquellos que tienen años en la política y que saben engatusar y ganar adeptos.

En fin, mientras los presidenciables ya están de lleno en sus campañas con lo mismo de siempre, los candidatos a diputados federales y senadores también empezaron su búsqueda de votos. Hasta el momento no hay nada para nadie y el único que va por la libre es López Obrador.





