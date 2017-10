Todo por sus intereses

Muchos priístas suspiraron y muchos panistas se lamentaron, luego de conocer el resultado que emitió el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el cual indicó que Miguel Riquelme Solís, gobernador electo, no rebasó los topes de campaña. No cabe duda que quienes suspiraron, saben que tendrán trabajo asegurado durante los próximos seis años, luego de que se dijera que la elección a gobernador no se anularía.

Los priístas laguneros sí que estaban sufriendo, luego de que en torreón se perdiera la alcaldía y las cuatro diputaciones, por lo que muchos tenían sus velas encendidas para que los panistas no les hicieran una travesura. Ahora sí que la gente del tricolor empezó a respirar más tranquila, por lo que fue una noche de jueves y un viernes de festejos, luego de saber que durante seis largos años podrán cobrar puntualmente sus quincenas. Por el lado del PAN, hay lamentos por todos lados, ya que el mismo Memo Anaya, quien fuera el candidato a la gubernatura, nunca perdió la esperanza de que la elección se anularía, aunque él ya no podría participar, además, también hizo creer a su militancia que todo iba bien, que todo saldría como lo había planeado y que habría alternancia en el estado.

Ahora, no cabe duda que Anaya llamas está sufriendo, con esto se confirma su segunda derrota por la gubernatura y todo indica que ya la gente de arraigo del PAN, buscará desarraigarlo, ya que desde que tomó el poder, poco o nada ha hecho por el partido. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, también le dio un duro golpe al INE, instituto que solamente se dedica a gastar dinero a manos llenas, pero que en la práctica no endulza ni un café. Ahora le ordenó al INE realizar un nuevo cálculo en la fiscalización de la campaña del gobernador electo, echando abajo el rebase de tope, mismo que había puesto en riesgo la elección.

En fin, la historia ya tomó un derrotero, pero en la misma historia hay cuatro que le apostaron a memo anaya y también fueron derrotados, por lo que ahora Javier Guerrero, Armando Guadiana, Lucho Salinas y José Angel Pérez, tendrán que acercarse a López Obrador, si quieren seguir vigentes en la política.







walter.juarez@milenio.com