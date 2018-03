Ya son muchos

La inseguridad en Torreón va en aumento, los robos de vehículos no paran, lo mismo que los atracos a negocios y no se diga los robos a casas-habitación, pero lo que más preocupa son los asaltos a cuentahabientes o bien, a aquellas personas que van a alguna empresa a pagar las nóminas. Los delincuentes a la hora de cometer sus ilícitos no se tientan el corazón, ya que con tal de lograr su cometido, son capaces de acabar con la vida de sus víctimas, como sucediera con un contratista, quien fue asesinado por los asaltantes para luego despojarlo del dinero que le pagaría a sus albañiles. En los últimos días, los atracos a cuentahabientes han aumentado y primeramente a un hombre le robaron en el interior de una institución bancaria más de 600 mil pesos, mientras que a otra persona, sujetos armados la sorprendieron cuando iba llegando a un banco para realizar un depósito 255 mil pesos y se los robaron. Pero esto parece no tener fin, ya que la mañana de este viernes un médico salía de retirar dinero de una institución bancaria, cuando de pronto dos sujetos armados lo amagaron y le quitaron lo que acaba de retirar. La pregunta es ¿y qué hace la policía? ya que a los uniformados no se les observa por ningún lado, llegando varios minutos después al lugar de los hechos, ya cuando los delincuentes se retiraron, sucediendo siempre lo mismo, se realizaron rondines para dar con los asaltantes, pero al final no fueron encontrados. Hasta cuándo pararán estos delitos del fuero común, estos asaltos violentos y hasta cuándo se verá la mano de Primo García, el titular de Seguridad Pública Municipal, quien desde que tomó el cargo, es fecha en que no puede poner orden y mucho menos dar resultados. Algo no está bien en la policía municipal, ya que mientras los policías detienen a hombres vestidos de mujer, como sucediera hace 20 años con jefe policiaco Javier Gutiérrez Pesquera, “El Colorado” (qepd), los delincuentes se dan gusto haciendo y deshaciendo por todo el municipio, ya que saben que los uniformados pareciera que traen instrucciones diferentes, menos la de prevenir los delitos.







