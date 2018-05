Ya nada es igual

Hay una preocupación real entre los torreonenses, así como con algunos comerciantes de la calzada Colón y calles aledañas. Primero, es que se acabaron los festejos a las mamás, nadie se preocupó por realizarles un festival como era la costumbre, la tradición y la Plaza Mayor ya solamente sirve para mítines, para manifestaciones y para que los políticos den sus discursos.



Una señora me preguntó si sabía el por qué ya no se festejó a las madres, por qué el actual alcalde Jorge Zermeño no les trajo algún artista para que ellas, que son de escasos recursos, pudieron disfrutarlo, ya que a eventos de paga no pueden asistir y estas salidas eran su entretenimiento. Pero ahora se puede ver la Plaza Mayor pintada, sucia, sin elementos de seguridad que la vigilen, lo cual ya es de preocuparse, debido a que en cualquier momento se puede suscitar un asalto, la sustracción de un menor y no hay nadie para evitarlo. Por otro lado, algunos comerciantes de la Colón ya estaban acostumbrados a tener buenas ventas los domingos por la mañana, ya que se celebraba el tradicional Paseo Colón, al cual asistían muchas familias, había entrega de plantas de ornato, algunas personas entregaban folletería de diferentes negocios, otras vendían dulces tradicionales, afuera de las casonas había comida para los diferentes gustos, así como disfrutar de cafés, pasteles y hasta gorditas. Pero no, eso se ha ido perdiendo, ya no hay quien haga exhibiciones, ya no hay quien lleve las bicicletas y las familias dejaron de llevar a sus mascotas a pasear. Tampoco se puede ver a los chiquitines corriendo por esa calzada y es algo que preocupa. Jorge Zermeño, alcalde de Torreón, sabe que algo no anda bien, que hay gente cercana que lo está asesorando mal. Solamente basta recordar el abandono que sufrió el Complejo Deportivo La Jabonera, el cual ante la falta de mantenimiento y vigilancia, empezó a deteriorarse y los grafiteros hicieron lo suyo. Claro que el presidente municipal se ha preocupado por arreglar plazas, pavimentar calles, pero se ha olvidado de darle a la gente lo que quiere, espacios en donde pueda convivir como lo era el Paseo Colón y no olvidarse de las madrecitas.







walter.juarez@milenio.com