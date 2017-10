Otro golpe más

El grupo de Guillermo Anaya Llamas sigue recibiendo golpes, por lo que sus esperanzas de que se anulen las elecciones ya se esfumaron, luego de que el Instituto Nacional Electoral, disminuyera a 300 mil pesos el rebase de tope de campaña del gobernador electo, Miguel Riquelme.

La resolución que emitiera el INE, se redujo de un 10.45 a 1.61 por ciento, el cálculo del rebase de topes de campaña, todo gracias a la sentencia que dictara el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El mismo TRIFE ya le había dado tres ganchos al hígado a Guillermo Anaya este jueves, luego de que resolviera los juicios en contra de Manolo Jiménez, gobernador electo de Saltillo, así como de Ana Isabel Durán, alcaldesa electa de San Pedro y Juan Carlos Ayup, de Matamoros, todos ellos del tricolor.

En pocas palabras, el mensaje que le envió el TRIFE a Memo Anaya fue muy contundente, ya que ninguno de los tres rebasó los topes de campaña, con lo cual su esperanza cada día se convertía en humo. Pero no solamente es eso, también hay otro golpe a la mandíbula de Memo Anaya, luego de que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, aprobara un rebase en los topes de campaña de Miguel Riquelme de 1.6 por ciento, muy por debajo del 5 por ciento que está estipulado.

El INE realizó nuevos cálculos, en los que encontró un gasto de 19 millones 553 mil 100 pesos, lo cual significa que rebasaría los topes de campaña por 1.61 por ciento, por lo que fue cuestión de tiempo para que se dijera que las elecciones en Coahuila no se anularían, algo que no esperaba Memo Anaya, por lo que ya no se duda que Miguel Riquelme entre en funciones el primero de diciembre próximo.

Poco a poco se le fueron acabando las cartas a Memo Anaya y compañía, además, sus cuatro grandes amigos lo dejaron solo, ya que tanto Javier Guerrero como Armando Guadiana, Lucho Salinas y José Angel Pérez, desaparecieron del panorama político.

Memo Anaya y su grupo, todavía confían en el INE, pero el que les está tumbando todo es el TRIFE y al final es el que manda, por lo que todo parece que la gubernatura ya se les fue de las manos.







