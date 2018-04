Todos ganaron

Después del debate, los comentarios no se hicieron esperar, por lo que muchos mexicanos aprovechando las redes sociales, decidieron opinar sobre quién lo ganó, pero no solamente eso, también comentaron lo dicho por los candidatos, así como la actuación de los mismos.

No faltaron los que indicaron que el panista Ricardo Anaya había salido triunfador, al haber sorteado los ataques que le lanzaron, mientras que otros indicaban que fue el abanderado del PRI José Antonio Meade, quien se vio tranquilo, mesurado y lanzando dardos tanto a Ricardo Anaya como a López Obrador.

El que fue muy comentado fue Jaime Rodríguez “El Bronco”, quien logró su cometido, meterse de lleno con los mexicanos, luego de que hablara de cortarles las manos a los funcionarios que roben. Sus palabras quedaron grabadas en las mentes de los mexicanos, muchos de los cuales empezaron a sacar los famosos memes. Esta acción de “El Bronco”, lo sube a la contienda, por lo que buscará escalar peldaños y además se dedicará a tirarle a “El Peje”. Margarita Zavala, entre titubeos contestó las preguntas, con la ventaja que los otros candidatos realmente no la tomaron en cuenta.

Andrés Manuel López Obrador, de Morena, nadó de “muertito”, hizo como que hizo, pero al final no hizo nada. El tabasqueño fue muy criticado en la redes sociales, en las cuales no lo bajaban de tener el mismo discurso de hace 12 años, de no contestarles a los otros candidatos las acusaciones, principalmente las de Alfonso Romo, a quien él señaló en su libro como uno de los que cometieron el fraude a Fobaproa y ahora lo tiene como un colaborador muy cercano.

López Obrador sabía que todos se lanzarían en su contra y al final, inteligente y con experiencia, supo sortear los ataques, por lo que no cabe duda que si no ganó el debate, tampoco lo perdió y sigue arriba en las preferencias. Claro que con su actuación, para muchos “El Peje” perdió credibilidad, pero para otros logró serenarse y no cayó en el juego de sus rivales. Todavía faltan muchos días para la elección presidencial, todo puede pasar y además, todo puede cambiar, por lo que ningún candidato debe sentirse seguro.





walter.juarez@milenio.com