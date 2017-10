Como en feria

Si alguien sabe de la importancia de La Laguna de Durango en los comicios electorales, ese es Luis Enrique Benítez, actualmente presidente del PRI en la entidad.

Este dirigente del tricolor hizo declaraciones hace unos días, culpando a Gómez Palacio, Lerdo y demás municipios de la región lagunera, de la derrota de Esteban Villegas frente a José Rosas Aispuro, actual gobernador del estado de Durango. Enrique Benítez no es un improvisado, sabía que sus declaraciones levantarían ámpula y las mismas llevaban destinatario.

El actual dirigente del PRI en Durango, empezó su carrera muy joven y fue Ismael Hernández Deras, quien lo nombró su representante para que realizara sondeos en La Laguna de Durango, todo con la finalidad de ver cómo estaba posicionado quien posteriormente sería gobernador.

Enrique Benítez estuvo en Gómez Palacio, Lerdo, además se reunió en aquellos tiempos con los diferentes sectores, para abrirle camino a su padrino y fue gracias a los votos logrados en esta región, que Ismael Hernández Deras logró llevarse la victoria. También Jorge Herrera le debe el haber permanecido en la silla estatal a los votos laguneros, ya que de lo contrario hubiera perdido contra Rosas Aispuro. Ahora, con Esteban Villegas el año pasado, sucedió lo mismo, en la capital del estado fue “barrido”, perdió hasta la camisa y no lograron ni gubernatura, alcaldías, como tampoco diputaciones. Caso contrario sucedió en La Laguna de Durango, en donde el PRI dominó, le dio muchos votos al candidato a la gubernatura y se llevó curules y presidencias municipales.

Luis Enrique Benítez ahora ha sido muy criticado, le están tirando como al negro de la feria y la misma Lety Herrera, alcaldesa de Gómez Palacio, acudió a Durango capital para darle un repasadita, decirle que no sea protagonista y que no aumente el divisionismo, mismo que ya existe en el PRI. De todos es conocido que la presidenta municipal no es nada dejada, por lo que Luis Enrique Benítez en sus visitas a estas tierras laguneras, no la habrá de pasar nada bien y la guerra política por la gubernatura dentro de cinco años, está declarada. Ahora, el líder del PRI tendrá que conectar la boca con el cerebro.





walter.juarez@milenio.com