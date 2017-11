Apenas dieron las 12 de la noche con un minuto, cuando se abrieron las puertas de varios centros comerciales que así dieron paso al Buen Fin. Muchos torreonenses ya esperaban el momento, sentían que las pantallas planas se les escapaban de las manos, que los teléfonos celulares se acabarían en cuestión de minutos y no alcanzarían, lo mismo que las tablets o laptos, así como los juguetes para Santa Clós.

Cada año se repite la historia, parece que lo importante para muchos consumidores es endeudarse, pese a todas las recomendaciones que días antes se hacen. Claro, también cuenta mucho la publicidad de los diferentes negocios, los cuales saturan los tiempos en televisión, en la radio, así como las publicaciones en los periódicos, ya que sutilmente invitan a comprar las ofertas, a aprovechar el pague dos y llévese tres. Mucho se habló sobre los gastos que se realizan este Buen Fin, en donde se utiliza la tarjeta de crédito para pagar a 18 largos meses, además se dijo que en ocasiones se compra solamente por comprar, cuando hay cosas que no se necesitan y si provocan que las deudas aumenten.

Durante este viernes, se podían observar los estacionamientos de los distintos centros comerciales al tope, como si en lugar de vender estuvieran regalando. Pareciera que era día festivo, que la gente no acudió a trabajar y se fue a ver y aprovechar las “grandes ofertas” del Buen Fin. Lo que si se observó fue mucha vigilancia policiaca, ya que los delincuentes no descansan, saben que hay mucha gente que trae dinero o bien, que ya sale de algún centro comercial con artículo y con lujo de violencia apoderarse de los mismos.

No cabe duda que las tarjetas de crédito son la única forma en que muchos pueden adquirir un producto muy deseado, pero si no saben manejarlas, el banco se habrá de encargar de cobrarte intereses hasta dejarte en la calle. En una vuelta por algunos negocios, se podía ver a la gente adquiriendo los regalos para Navidad, así como perfumes, zapatos y ropa, aprovechando los descuentos, mientras que otros, se fueron en grande con sus pantallas de 50 pulgadas en adelante. No cabe duda que será un Buen Fin para adquirir deudas a largo plazo.







