No dice nada

Ya empezó a preocupar al sector empresarial y a los torreonenses en general, la decisión de Jorge Zermeño Infante, alcalde electo, quien dicen sigue en su postura de colocar a un civil al frente de la Dirección de Seguridad Pública Municipal.

El horno no está para bollos, no se puede arriesgar la seguridad en estos tiempos, luego de voltear a ver lo que sucede en otros estados, en donde los crímenes no bajan, como tampoco los enfrentamientos entre diversos grupos delictivos.

En Torreón, lo que siempre ha preocupado son los delitos del fuero común, los cuales según estadísticas de las actuales autoridades, han disminuido considerablemente, pese a que la ciudadanía tiene otra percepción.

Los robos de autos no se detienen, lo mismo en forma violenta que estacionados, así como los atracos a viviendas, muchas de las cuales han sido saqueadas y los delincuentes como si fueran una mudanza, cargan hasta con refrigeradores, estufas y demás muebles.

No se diga los asaltos a mano armada, los robos a tiendas de conveniencia, mismos que se presentan casi a diario en distintos puntos del municipio.

Además, en últimas fechas se han presentado robos con violencia en residencias, en donde los delincuentes tras amagar a los moradores, los despojan de sus pertenencias.

A esto también se puede agregar que afuera de las instituciones bancarias, cuentahabientes han sido asaltados, mientras que otros son seguidos por los delincuentes para despojarlos del dinero que retiraron.

Se hace necesario que el presidente municipal electo la piense bien de aquí al 31 de diciembre, para decidir si será un civil el que tome las riendas de la Policía Municipal o bien, hacerle caso a las voces que se escuchan por todos lados, principalmente del sector empresarial, las cuales piden que sea un militar el próximo jefe policiaco.

Los torreonenses en general no quieren volver a sufrir como en aquellos años de violencia extrema, por lo que en caso de que algo le salga mal a Jorge Zermeño, difícilmente volverán a votar por él para reelegirse en el 2018.

Como dicen, o toma una buena decisión que puede beneficiar al municipio o bien, pagará las consecuencias en las próximas elecciones.





walter.juarez@milenio.com