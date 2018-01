Le dejaron la casa tirada

Las autoridades de la pasada administración le dejaron muchos problemas al actual alcalde, por lo que Jorge Zermeño está sufriendo para dar solución a los mismos. La ciudad la dejaron convertida en una zona de guerra, ya que hay muchas calles, avenidas, privadas, cerradas y lo que usted guste y mande, que se encuentran en pésimas condiciones, ya que los baches o zanjas, abundan.



La calle Bravo y 37, donde se encuentra una empresa cervecera, hace varios meses empezaron a tratar de arreglarla, darle una manita de gato, pero solamente hicieron zanjas y se olvidaron de la misma. En las colonias del oriente, los vecinos sufren al transitar por sus calles, ya que son un verdadero desastre. A esto hay que agregarle las fugas de aguas negras, colectores caídos y los trabajos que realizaron los de Simas pero que nunca taparon.

No cabe duda que la anterior administración se olvidó de atender a los ciudadanos, por ofrecerles mejores servicios, así como combatir la inseguridad. Pero en su lugar, se dedicó a realizar obras de relumbrón, ya que tenemos la Línea Verde hacia el oriente, el parque La Jabonera, al poniente, el teleférico y párele de contar, mientras que muchos habitantes de Torreón, se quejan por el olvido que tuvo a diferentes sectores habitacionales el grupo de Jorge Luis Morán, así como Gerardo Berlanga, quien fuera el director de Obras en el municipio y ahora cobra como Secretario de Obras Públicas en el gobierno estatal.

No cabe duda que la anterior administración a nadie dejó contento, por lo que esa factura los ciudadanos se la cobrarán y muy pronto, ya que vienen elecciones a presidente municipal, diputaciones federales y será el momento en que rendirán cuentas. Será el gobernador Miguel Riquelme el que entre al quite, que llegue con más obras de beneficio para los torreonenses, salvando así el mal trabajo de los antecesores de Jorge Zermeño y empezar a recuperar la confianza de los habitantes y con ello darle al PRI un buen respiro. Por otro lado, Jorge Zermeño ni suda ni se acongoja, él está trabajando, está resanando todo lo mal que dejaron la ciudad, por lo que no cabe duda que en Torreón es muy bien visto y no se duda que pueda reelegirse.







