Los candidatos a la Presidencia de la República, se la han pasado lanzando ataques, denostando a sus rivales y con pocas propuestas, algo que preocupa y que ha empezado a fastidiar a muchos mexicanos. El abanderado de Morena Andrés Manuel López Obrador, se la pasa hablando de los expresidentes y sus pensiones, mientras que el del PRI, Antonio Meade, los defiende. Ricardo Anaya sigue con sus mismos discursos, pegándole al que se le atraviese en su camino, ya sea del PRI o de Morena, mientras que Margarita Zavala aprovecha las pifias de López Obrador para criticarlas.

Estas han sido unas campañas de todos contra todos, en las cuales no se observan realmente propuestas viables, propuestas que puedan lograr que los mexicanos decidan por uno de los cuatro candidatos. El tabasqueño sigue con lo del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, obra que ya dijo habrá de suspender, además, no deja de hablar de la corrupción, además de soñar con cambiar al país con su sola presencia. El priísta Antonio Meade, se la pasa soñando con la oportunidad de debatir, además, ahora trae su famosa presentación de siete de siete, por lo que está atacando a “El Peje” y a Ricardo Anaya, de no comprobar de dónde han sacado dinero, principalmente a López Obrador, quien dice tiene más de 12 años sin trabajar. A estas campañas de ataques, hay que sumarles todos los spots que diariamente y durante todo el día hay que soportar, ya que el Instituto Nacional Electoral así los programó. En las redes sociales, al abrir el twitter lo primero que aparece son los abanderados de los partidos, algunos de ellos en entrevistas que subieron los medios de comunicación, pero otros son propaganda, publicidad realizada por sus equipos.

Son pocos días de campañas, pero ya están saturando a la población, por lo que de aquí al primero de julio, fecha de las elecciones, habrá muchos que cambiarán de opinión.

En estos momentos López Obrador sigue arriba, pero en las dos anteriores elecciones también iba arriba, por lo que su gente de Morena confía que la tercera sea la vencida, mientras que sus rivales saben que no siempre el puntero es el que al final gana.





walter.juarez@milenio.com