Parece ser que en La Laguna no hay campañas a presidentes municipales, como tampoco a diputaciones locales, federales, senadurías y presidencia de la República, ya que el Santos Laguna hizo que quienes viven en esta región tuvieran un descansito, dejaran de escuchar las mismas peroratas de siempre, las mismas promesas, además de estarles viendo sus sonrisas fingidas o sus fotos arregladas a los contendientes.

Los Guerreros hicieron que el debate presidencial o mejor dicho la comedia que realizaron los cuatro candidatos en Tijuana, Baja California, pasara desapercibida en esta región, por lo que pocos son los que vieron que tanto Ricardo Anaya, como López Obrador, Antonio Meade y Jaime Rodríguez “El Bronco”, realmente tomaron en serio su participación. López Obrador salió con lo mismo de siempre, con chistes sin chiste, con lo de la cartera, mientras que Ricardo Anaya sigue con sus trampas, ya que el famoso libro del que habla, parece que no existe y la revista que presentó en el debate, trae cambiado lo que decía en su contra, por lo que el abanderado de Morena lo tachó de mentiroso.

Antonio Meade, siguió tranquilo, los dejó que se tiraran hasta con la cubeta, además de repente los atacaba, pero sin meterse en mayores problemas, ya que él le apuesta a su estructura y a la división de votos que tendrá el PAN con Morena. “El Bronco”, parecía niño regañado, nadie le hacía caso, nadie lo tomaba en cuenta, los otros tres candidatos no le dieron jugada y por eso no pudo lucirse en el debate. En Torreón, Jorge Zermeño, quien busca reelegirse, ya se siente el seguro ganador, por lo que parece que se está confiando, cuando él debe de saber que en esta elección no tendrá los votos de castigo a su favor, ya que muchos de los mismos se los llevará el efecto López Obrador y serán para Nacho Corona, el candidato de Morena.

El alcalde Zermeño Infante se subió al barco del Santos Laguna, estuvo en los festejos en la Plaza Mayor, en donde estuvo rodeado de priístas, tanto de La Laguna de Durango como de Coahuila. Antonio Gutiérrez Jardón, candidato del PRI, con el Santos o sin el Santos, ha hecho campaña y ya se le está acercando a Jorge Zermeño, por lo que dicen caballo que alcanza, gana.







