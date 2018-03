No cambian

Desde hace mucho tiempo que las quejas contra el personal de Simas no paran, los torreonenses se desesperan al ver que en muy pocas ocasiones el personal de la paramunicipal atiende alguna denuncia de fugas de agua. Pero estos empleados van más allá, ya que poco o nada les interesa reparar fugas, sin importarles que el agua corra día y noche por jardines, calles o en banquetas.

En ocasiones se pueden ver como cuadrillas de trabajadores de Simas llegan hasta donde se encuentra una fuga, empiezan a escarbar, se toman su tiempo para tomar agua y descansar y si se llegó la hora de salida, dejan los montones de tierra y abandonan el lugar. Al otro día repiten la misma operación y ya cuando logran reparar el desperfecto, simplemente avientan tierra al pozo y se retiran tranquilamente, sin terminar bien su trabajo. Las cuadrillas de Simas no cumplen su cometido, dejan abiertas zanjas, pozos, con el peligro para peatones y automovilistas, mientras que sus jefes se la pasan tranquilamente en sus oficinas. Un reportero de Multimedios Televisión acudió a la calzada Industrias, en el número 1877 de la colonia La Fe de Torreón, ya que se había reportado una enorme fuga de agua al reventarse un tubo.

Las tomas del camarógrafo no se hicieron esperar, en las mismas daba cuenta de la fuga, por lo que empezó junto con el reportero a trabajar la información. La sorpresa de ambos fue mayúscula, personal del área de “Aguas Negras” del Simas llegó al lugar, pero como no traían material para reparar la fuga, se fueron a comer unas gorditas, al fin que la fuga no la podrían reparar. Este es el colmo, dejan abandonado su trabajo, algo que no es nada nuevo, para irse a comer gordas, cuando el agua corría hacia todos lados.

Pareciera que poco les importó que los grabaran, ya que la mayoría siguió comiendo, sin faltar uno que otro que se tapaban la cara para que su rostro no saliera en televisión. El titular del noticiero habló con Juan José Gómez, gerente de Simas sobre esta situación, quien dijo que solamente se trataba de una purga ante el constante fallo de la energía en el sector y agregó que sólo se le llamaría la atención al personal. Así se las gastan los amigos de Simas.





walter.juarez@milenio.com