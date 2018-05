No cabe duda que Andrés Manuel López Obrador, el candidato a la Presidencia de la República no ha cambiado, es el mismo de hace 12 y 6 años, intolerante y quien cree que tiene la razón. El sabe que de nuevo va arriba en las encuestas, sin enojarse y “jugando” con sus rivales políticos. Claro que la presión que tiene es mucha, hay demasiados factores en su contra y como era de esperarse, como ya se había cantado, “reventó” y lo peor, lo hizo contra el sector empresarial, contra aquellos que son los que mantienen vivo a este país, quienes dan millones de empleos a los mexicanos. López Obrador les dijo hasta de lo que se van a morir, por lo que prácticamente les declaró la guerra en la que el único perdedor será él. Después de hablar pestes de los empresarios, se vienen a la mente las palabras de Paco Ignacio Taibo II, su gran amigo y gurú, quien pide a gritos que las empresas que estén en contra del tabasqueño, sean expropiadas. Nada bueno le acarreará su pleito con el sector empresarial y no cabe duda que la balanza ya se ha empezado a inclinar. Los empresarios nada dejados, de inmediato mandaron un desplegado a la opinión pública, en el cual prácticamente se desmarcan de AMLO, emiten su postura, lo cual lleva a pensar que para el abanderado de Morena todo se empieza a derrumbar. Por un momento se llegó a pensar que ahora sí la tercera era la vencida, con su amor y paz, pero las acciones de “El Peje” indican que sucederá todo lo contrario, ya que primero en el debate, se mostró inseguro, hasta grosero, al bajarse antes de tiempo y sin despedirse. Posteriormente se ha mostrado sobrado, soberbio, ha declarado como si ya fuera el Presidente de México, sin olvidar lo que ha dicho en torno al Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México. Ya los analistas nacionales han dicho que López Obrador para evitar más golpes, no acudirá al debate a realizarse en Tijuana, ya que ahí no cabe duda que además del tema de la amnistía a criminales, le sacarán muchos trapitos, como los de ¿qué vive?, de dónde ha sacado millones de pesos para “sobrevivir” 12 años. No cabe duda que ahora si las campañas darán un vuelco y Andrés Manuel López Obrador va en caída libre.







