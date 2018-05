No me ayudes, compadre

Parece que el rumbo de las campañas empieza a dar un giro, quizá para muchos no inesperado, pero sí para Andrés Manuel López Obrador, el candidato de Morena a la Presidencia de la República, luego de que uno de sus más fervientes seguidores, su amigo, gurú, Paco Ignacio Taibo II, declarara que si los empresarios siguen presionando a “El Peje”, éste al llegar al poder les expropie sus bienes. Pero el tabasqueño no solamente enfrenta el problema que le traerán las declaraciones de Paco Ignacio Taibo II, ya que habrá de enfrentarse a las críticas tras la serie de documentales que presentará un canal de televisión sobre “El Populismo”.

Este documental trae molesto y muy, pero muy preocupado al abanderado de Morena, quien por todos los medios ha buscado que estos documentales, o bien, de perdida el que habla de él, sean censurados. Hace 12 años cometió errores que al final le costaron la derrota, igualmente sucedió lo mismo hace seis años, por lo que ahora en el 2018 la historia puede repetirse. Pero pese a estos pequeños yerros de sus amigos y lo del populismo, López Obrador no pierde pisada y sigue mostrándose seguro. Ya entre la ciudadanía existe la duda, por lo que mucho tendrá que hacer Andrés Manuel para recuperar la confianza de los votantes, ya que todo indica que sus niveles de aceptación después del debate y ahora con los documentales y lo dicho por Paco Ignacio Taibo II, han empezado a bajar.

Y es que el video que circula en las redes sociales, el escritor se encuentra frente a varias personas, con las cuales comenta sobre los empresarios y les dice a sus interlocutores que si “te quieren chantajear, Andrés, exprópialos”, además les dice que deben de estar dos o tres millones de mexicanos en las calles, ya que se necesita la presencia del movimiento social detrás que impulse hacia el cambio. El tabasqueño se siente seguro, pero no debe de confiarse, ya que están otros cuatro candidatos que están buscando cualquier pifia para denostarlo y atacarlo, por lo que pese a sus “amigos” como Taibo II, no debe perder la cordura, caer en el juego y dedicarse a seguir adelante con su campaña. No cabe duda que hasta ahora, nada debilita a “El Peje”.





