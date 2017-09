Ni ayuda, ni deja...

El titular de Obras Públicas, Gerardo Berlanga, ha realizado muchas obras durante la actual administración, pero difícilmente las ha terminado todas, afectando con ello a miles de torreonenses, sin que en su momento quien era su jefe, Miguel Riquelme Solís y el actual alcalde Jorge Luis Morán, le digan algo.

Sabemos que los problemas de inundaciones se repiten cada año y el señor Berlanga Gotés también lo sabía, por lo que preocupa el que no haya hecho nada por buscar una solución, para evitar que cientos de familias resulten afectadas.

Han pasado administraciones priístas y panistas, todas en su momento dijeron que tomarían cartas en el asunto, que buscarían mejorar el drenaje de la ciudad y es fecha en que no lo hacen. El señor Gerardo Berlanga sabe que obras subterráneas no son vistas, por lo que prefiere hacer obras de relumbrón, en donde pueda sacar algo de provecho. El Complejo de La Jabonera fue una buena obra, así como la Línea Verde, lo mismo que el Paseo Morelos o el Teleférico.

Pero cuánto tiempo se tardó en esas obras, a cuantas familias afectó y no se diga a los comerciantes del Paseo Morelos, a quienes trajo de un lado para otro y al final, muchos se cansaron ante la falta de clientes, por lo que no tuvieron más remedio que cerrar sus puertas. Claro que hubo gente “listilla”, esa que está a la caza de oportunidades y al ver que mucha gente se desesperaba por culpa del titular de Obras Públicas del municipio, decidieron vender sus locales, dándolos a bajos precios. Pero no solamente se tardó mucho tiempo con el Paseo Morelos, también está haciendo lo mismo con el teleférico, el cual debió ser inaugurado a principios de año, pero ya va a terminar el 2017 y no se ve para cuando entre en funciones.

Este funcionario nunca se preocupó por la pavimentación, como tampoco por reparar colectores, por arreglar el problema de las inundaciones y por evitar que las aguas negras broten por donde quiera. Lo peor del caso es que a este funcionario lo premiarán, lo llevarán a formar parte del próximo gobierno estatal, en donde seguirá haciendo de las suyas, sin importarle pasar por encima de los demás.





