Ya están los ataques

Mientras que Jorge Zermeño, alcalde de Torreón, trabaja a marchas forzadas para lograr llevar obras a los diferentes sectores del municipio, los regidores de la fracción priísta pareciera que quieren echarle a perder la campaña para buscar reelegirse.

Y es que el munícipe ha empezado la pavimentación de varias calles, así como el recarpeteo de otras, el remozamiento de plazas y busca terminar con las fugas de agua potable como de aguas negras en distintos sectores.

Pero los ediles del tricolor, han empezado a magnificar los problemas que la gente cercana a Zermeño Infante han cometido, se han lanzado contra el mismo Pedro Luis Bernal, director de Tránsito y Vialidad, contra Antonio Loera, así como contra el Comisario Primo García, director de Policía, sin olvidarse de los encargados de las instalaciones de La Jabonera, en donde recientemente y por el descuido en que se encuentran, un pequeño sufrió una grave herida en una pierna.

No cabe duda que cada quien reza para su santo, es época electoral y mientras Jorge Zermeño empezará este sábado su campaña, la gente del PRI busca meterle zancadillas, mostrando las inconsistencias de la actual administración, que vean los ciudadanos lo que realmente sucede en Torreón y así darle una ayudadita a su candidato Antonio Gutiérrez Jardón. Claro que el actual alcalde trae un handicap a su favor, como el hecho de haber traído la réplica de la Capilla Sixtina, además, Zermeño Infante es bien visto por los torreonenses y eso lo ayudará a repetir en la presidencia municipal.

Esto es apenas el principio, los regidores traen su propio juego, pero vendrá el golpeteo más fuerte, en donde no se duda que el PRI estatal empezará a tirarle al actual alcalde, buscando mostrar las cosas malas de la actual administración y además, tratará de exhibir a los funcionarios que le han fallado al actual alcalde. No cabe duda que esta elección por la alcaldía de Torreón no será nada tersa, habrá mucho golpeteo y de que algunos saldrán raspados, eso ni duda cabe. Jorge Zermeño deberá cerrar filas con su gente, ya que pese a ser el favorito no se puede confiar. Se podría decir que el primero de julio todo puede pasar.







