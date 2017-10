En La Laguna de Durango, pero principalmente en Gómez Palacio, se respira otro ambiente entre la clase política, la cual está empezando a observar que ahora sí de Durango hacia estas tierras, han empezado a llegar apoyos. Sexenios pasaron y los gobernadores llegaban a la región lagunera y solamente prometían, recordando todavía a Jorge Herrera Caldera, quien si no es por los votos de los laguneros, no hubiera derrotado al entonces candidato del PAN José Rosas Aispuro. Herrera Caldera llegó a decir que iba a transformar La Laguna de Durango, pero al final no lo hizo y salió peleado con todo mundo y con las promesas incumplidas.

Parece a que ahora sí le llegó su segundo aire a Gómez Palacio, ya que José Rosas Aispuro si se ha hecho presente en esta región, ha traído muchas obras para los diferentes municipios, además, pese a ser de otro partido, todo indica que ha logrado entablar una buena relación con la alcaldesa gomezpalatina Leticia Herrera. Ahora el panorama para los laguneros pinta diferente, ya que saben que hay muchas carencias, que tienen muchos problemas, luego de que en sexenios pasados no se preocuparan por temas como desarrollo social, salud, seguridad, educación y mucho menos por apoyar a municipios como Lerdo, Tlahualilo, Mapimí y no se diga Gómez Palacio.

El “güerito” Rosas Aispuro, ha demostrado que tiene buena mano izquierda, ya que sin importarle que La Laguna de Durango esté pintada de rojo, la visita constantemente, lo que ningún otro mandatario había hecho. No hay semana que pase sin que el gobernador duranguense esté en esta región, algo que habla bien de su labor.

Pero además, ha logrado limar asperezas con la alcaldesa Leticia Herrera, con quien todo parece indicar que está trabajando de la mano, en beneficio de los gomezpalatinos. No cabe duda que se está dando un panorama interesante, en el cual todo indica que no importan los colores cuando se quiere trabajar, algo que se está haciendo en la comarca lagunera de Durango, en donde se han mezclado azules con rojos y todo para beneficiar a los ciudadanos. Ojalá que el gober duranguense así como ha empezado su gestión, la termine y no se olvide de los laguneros.





walter.juarez@milenio.com