Hay alarma

Después de que Leticia Herrera Ale, anunciara que desistirá a la candidatura a diputada federal por el Distrito 02, las luces de alarma se prendieron en el PRI de Durango, principalmente en lo que a La Laguna se refiere.



De todos es conocido que la presidenta municipal de Gómez Palacio con licencia, es una máquina de hacer votos, que su figura beneficia a cualquier candidato a diputado local o federal, por lo que ahora quienes contenderán a los cargos, tendrán que rascarse con sus propias uñas.



El argumento que dio la señora Herrera Ale es válido, ya que dijo que de haber contendido y de ganar la diputación federal, no podría regresar a gobernar a su pueblo de Gómez Palacio, tal como lo había prometido, por lo que mejor prefirió desistir y regresar a dirigir los destinos de los gomezpalatino.



Esa es la verdadera razón que dio la alcaldesa con licencia, pero quizá hubo algo más, ya que en el PRI de Durango, las cosas no se han presentado como muchos quisieran, al dirigente estatal Luis Enrique Benítez, se le ha hecho bolas el engrudo, no ha podido quedar bien con nadie y sucumbió a los intereses de diferentes grupos, de diferentes organismos, por lo que no colocó a los mejores perfiles en las candidaturas, tanto a las curules locales como federales.



Sabe Enrique Benítez que le quedó grande la dirigencia y prueba de ello lo ha sido la migración de reconocidos priístas a Morena, en donde les han abierto las puertas, ya que en el tricolor pese a su trayectoria, se las cerraron.



Está el caso de Héctor Vela Valenzuela, un hombre con mucho trabajo en las filas del PRI, quien al ver que su dirigente no lo tomó en cuenta, abandonó las filas de su partido.



Otros dos casos son el de Otniel García, diputado federal y Juan Avalos, quien fuera dirigente del PRI en Gómez Palacio, quienes de igual manera dejaron a su partido para irse con López Obrador.



No cabe duda que el Revolucionario Institucional en el estado de Durango se está derrumbando y nada ni nadie puede evitar el desastre.



La señora Leticia Herrera, ya dijo que ella no se va del partido, apoyará a sus candidatos y principalmente a José Antonio Meade. No cabe duda que el PRI está en caída libre.







