Ahora sí que Andrés Manuel López Obrador está mostrando su verdadero colmillo, ya que al saber la noticia de presunto lavado de dinero de Ricardo Anaya, el candidato del Frente a la Presidencia de la República, “El Peje” se dedicó sin muchos aspavientos a echarle sal a la herida. Sabe el tabasqueño que el pleito es entre el PRI y el PAN, por lo que ahora solamente da picones, pero está viéndolo desde afuera, para tratar de que no lo salpiquen. Es tan astuto Andrés Manuel, que ahora cambia la jugada, dice que hay persecución en contra de Ricardo Anaya, como para dar pie a que los priístas sigan en el juego y continúen los ataques, ya que así sin despeinarse, le quitarán a un enemigo político de encima. No cabe duda que estas elecciones serán muy sucias, los candidatos se habrán de tirar con todo y López Obrador sabe que el gobierno federal está detrás de las mismas. También sabe “El Peje” que ahorita están quitando del camino a Ricardo Anaya, pero que el próximo para recibir los ataques es él, por lo que ya se está preparando, ya está listo para sortear la andanada de descalificaciones que vendrán en su contra. Los priístas, saben que el abanderado del blanquiazul recibió un fuerte golpe, que sus bonos bajaron y por lo cual, han insistido en atacarlo, han pedido a la PGR que no se deje intimidar por la gente de Acción Nacional, que siga con las investigaciones hasta sus últimas consecuencias. Enrique Ochoa, dirigente nacional del tricolor, es el que más leña le echa a la hoguera y ha comentado que el candidato del Frente se está haciendo la víctima, cuando sabe que cometió un “pecado” con los 54 millones de pesos. Ante los ataques y las investigaciones que lleva a cabo la Procuraduría General de la República, la dirigencia del PAN rompió relaciones con el gobierno federal. Ricardo Anaya por su parte, ha dicho que él seguirá adelante y que solamente muerto dejaría de contender. Algo va a pasar en los próximos días y ya muchos hablan de una posible declinación del candidato del Frente a favor de Margarita Zavala, lo cual ha decir verdad, es casi imposible, ya que son dos grupos de panistas que tienen intereses muy diferentes.







