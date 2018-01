Ve la tempestad...

Hugo Morales, el nuevo delegado de la Fiscalía General de Coahuila Región Laguna, ve la tormenta que está cayendo sobre Torreón y no se cubre, luego de que declarara que el repunte de muertes violentas, no necesariamente debe de significar una alerta para la ciudadanía, además, comentó que los agentes ya trabajan para esclarecer los hechos.



No cabe duda que hay dos cosas, que el nuevo delegado está muy verde o bien, que está recibiendo indicaciones para minimizar las muertes violentas, ya que de otro modo no se entiende el hecho de que no le preocupe lo que sucede, que no le preocupe que todos los días se susciten hechos de violencia o bien, aparezcan cuerpos, algunos encajuelados y otros encobijados. También dijo Hugo Morales, que no se pueden cerrar los ojos ante el repunte en los homicidios dolosos, pero que no significa que se esté presentando una ola de violencia. En fin, es su postura, la cual se le respeta y sólo él sabe lo que sucede en cuestión de seguridad en la región lagunera. Pero no solamente las muertes violentas deben de preocupar, también los decesos en accidentes viales, ya que parece que van en aumento, solamente el fin de semana hubo varios. El primero de ellos fue un ciclista el que murió atropellado, tras impactarlo un camión de ruta.



Después, una conductora acabó con la vida de un motociclista, luego un automovilista que se dio a la fuga, arrolló y dio muerte a una pequeñita de nueve años. Finalmente, un motociclista perdió el control y se fue a impactar contra una luminaria, pereciendo en forma instantánea. A esto hay que agregarle los suicidios, los cuales parecen tener un repunte luego que el pasado domingo dos personas acabaran con su vida, una de ellas colgándose y otra más pegándose un balazo.



Algo sucede con el inicio del 2018, en donde la gente después de las fiestas anda muy relajada, distraída, por lo cual se presentan durante el día o de noche, los percances viales en toda la región lagunera. Algunos personas, ante los problemas económicos de inicio de año o por enfermedades, prefieren acabar con su existencia antes de seguir sufriendo. Algo sucede en la región y las autoridades deben tomar cartas en el asunto.





