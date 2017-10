Van por las firmas

Mientras en Coahuila Guillermo Anaya sigue en pie de lucha, Armando Guadiana haciéndole comparsa para mantenerse vigente, para luego buscar una senaduría por parte de Morena y Javier Guerrero sigue nadando de a “muertito”, buscando un milagro, ya que de lo contrario pasará a la fila de desempleados, a nivel nacional los independientes ya empezaron a mover sus piezas, ya que tienen que ir por muchas firmas para lograr su candidatura.

Margarita Zavala, la esposa del expresidente, es la más adelantada, ya que tiene trabajando con ella a un gran número de militantes del blanquiazul, quienes saben que hay poco tiempo para reunir el millón de firmas que el Instituto Nacional Electoral le requiere.

Otro que se ha estado moviendo buscando que los mexicanos lo apoyen, es el comunicador Pedro Ferriz de Con, quien siente que llegó el momento del cambio en el país y por lo cual espera recibir firmas de todos lados. Fiel a su costumbre, Jaime Rodríguez “El Bronco”, no quita el dedo del renglón y pese a que en Nuevo León ya no es bien visto, él buscará la candidatura independiente, por lo que empezó su campaña con un video difundido en redes sociales, en donde dice que si los mexicanos “ya están hasta el tronco, fírmale al Bronco”.

Este señor es todo un personaje norteño, quien sabe aprovechar las redes sociales al máximo, lo cual fue clave para obtener la gubernatura de Nuevo León. También ha realizado declaraciones, ha dicho que de lograr la candidatura, él le puede ganar a todos los partidos políticos. No cabe duda que Margarita Zavala y “El Bronco”, si logran la candidatura le darán mucha pelea a López Obrador, el dirigente de Morena, ya que la ahora expanista es de las que no se callan nada, mientras que Jaime Rodríguez es de los que no tienen pelos en la lengua, por lo que “El Peje” no la tendrá nada fácil como la pensaba.

Por su parte la gente del PRI, es lo que más quiere, que haya muchos independientes para que se dividan los votos y ellos con su estructura, poder llevarse la victoria. En fin, cada quien hace su luchita, Memo Anaya para buscar una senaduría, Javier Guerrero un buen “hueso” y los presidenciables tirarle a López Obrador.





