Trae un caparazón

Mientras que López Obrador sigue con su campaña, defendiéndose de los ataques y pidiéndole ayuda a sus simpatizantes, para que puedan contrarrestar esos spots que según el mismo “Peje”, lo denostan, lo insultan, en pocas palabras, le recuerdan su pasado. El tabasqueño al saber de los spots y todo lo que viene en su contra, de inmediato trató de blindarse, al descalificar todo lo que digan en su contra, al sacar en forma inmediata un video en el que se vuelve una persona honesta, trabajadora y todo lo que se guste y mande.

Sabía López Obrador que sería atacado por sus rivales políticos, que le sacarían muchos trapitos, a los cuales parece no hacerles caso, ya que sigue con su misma estrategia, de contestarles para hacerlos enojar y de defenderse a ultranza, utilizando todos los medios posibles. No cabe duda que el priísta y el panista están desesperados, ya que ni con la ayuda del independiente Jaime Rodríguez “El Bronco”, han podido hacer mella en el abanderado de Morena.

Ahora sí el tabasqueño ha sabido sortear, no ha caído en el juego de los otros contendientes, ya que va muy arriba en las preferencias y difícilmente podrán derrotarlo. “El Peje” en estos momentos no tiene que enfrentarse en un debate frente a frente con Ricardo Anaya, ya que él tiene el control, es el que manda y por lo cual enfrentarse al panista, es subirlo a un ring en donde no le conviene pelear.

No cabe duda que ahora sí el tabasqueño está mostrando su colmillo, por lo que se la lleva tranquilo y está dejando que los otros hablen y al priísta Antonio Meade, lo hace soñar con darle sus tres departamentos. Andrés Manuel López Obrador estuvo en Torreón, mostró la fuerza que tiene, mostró su músculo y los laguneros salieron en gran número para expresarle su apoyo. Ya lo que diga o deje de decir en sus mítines, es historia, lo que ha dicho a lo largo de 12 años, es lo que quizá ha convencido a sus seguidores, por lo que no cabe duda que de aquí al primero de julio, seguirá nadando de “muertito”. Mientras que Anaya, Meade, “El Bronco” y Margarita luchan por bajar a “El Peje”, este trae un caparazón que lo cubre de todo los ataques.











