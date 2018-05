No cabe duda que el llamado equipo de todos, le cambia la fisonomía a la región lagunera, ya que además, el Santos Laguna coloca a la Comarca en un primer plano a nivel nacional. Antes, La Laguna, tanto de Durango como de Coahuila y no se diga la ciudad de Torreón, era conocida no solamente a nivel nacional, sino internacional, por la violencia extrema en que se vivió durante varios años. Por fortuna, ya esa época quedó en el baúl de los recuerdos y ojalá que las autoridades de ambos estados, se preocupen porque los crímenes violentos, las balaceras, cobros de piso y demás, ya no regresen.

Pero lo que si regresó fue la “santosmanía”, luego de ver a los Guerreros ganándose a pulso estar de nueva cuenta en la gran final, al dejar en el camino a dos grandes equipos, Tigres y América. Después del último cotejo en el Estadio Azteca, al pitar el árbitro el final del partido en el cual el Santos terminó empatado, miles de aficionados en toda la región lagunera salieron a las calles a festejar, a gritar a todo pulmón que el equipo de todos esté en su enésima final en su corta historia.

La gente llenó plazas, festejó en grande, gritaba, bailaba, lanzaba porras y también espuma, además muchos aficionados daban vueltas en sus vehículos ondeando sus banderines. Los albiverdes son un equipo joven, pero que para su fortuna nació en una región de gente luchadora, gente que ha logrado salir adelante en tierras rodeadas de zonas desérticas y semidesérticas, gente realmente guerrera que ha logrado en pocos años, ser una región competitiva en la industria y no se diga en lo deportivo.

Ahora, esta gente de la Comarca, sabe que con el corazón todo se mueve y los jugadores del Santos Laguna lo han demostrado, por lo que no dudan que el jueves en el Territorio Santos Modelo logren un excelente resultado, para que el domingo en Toluca a las 12 del día puedan culminar la obra y conquistar su sexta corona. Sea cual sea el marcador, no cabe duda que el Santos Laguna con Dante Siboldi a la cabeza, hicieron un gran torneo, digno de reconocerse. Ahora solamente queda esperar el día y la hora, para seguir la fiesta de la “santosmanía”.











walter.juarez@milenio.com