Este domingo los candidatos a la Presidencia de la República sostendrán su primer round, el cual para muchos analistas, será de tanteo, para ver cómo andan y a quien se le dejarán ir a la yugular. La sede del primer debate será el Palacio de Minería en la Ciudad de México, el cual habrá de incluir tres bloques, seguridad pública y violencia, el combate a la corrupción y a la impunidad, así como democracia, pluralismo y grupos en situación de vulnerabilidad. Se espera que el que reciba más golpes sea el puntero en las encuestas, Andrés Manuel López Obrador, abanderado de Morena, quien tiene que ser muy mesurado, tiene que tener la cabeza fría, soportar los embates, no caer en el juego de sus rivales políticos y mucho menos enojarse. Claro que “El Peje” es de mecha corta y no se duda que tanto el priísta Antonio Meade, como Jaime Rodríguez “El Bronco”, lo puedan sacar de sus casillas, para que vuelva salir aquel López Obrador intransigente, belicoso y así hacerlo que pierda puntos. Los analistas esperan un debate de ataques, descalificaciones, en donde el tabasqueño, con su experiencia puede resultar ganador del mismo. No cabe duda que en esta primer round se estarán peleando el segundo puesto, ya que al panista Ricardo Anaya también lo tupirán, para bajarlo al tercer sitio y que Antonio Meade se le pueda acercar a López Obrador. También en este debate Margarita Zavala, la independiente, puede subir como la espuma, ya que no se duda ni tantito que se vaya en contra de Ricardo Anaya, mientras que “El Bronco” tiene mucho que ganar y poco que perder, por lo que será el que parta y reparta en este debate. Los moderadores serán Denisse Maerker, Azucena Uresti y Sergio Sarmiento, quienes tratarán de darle fluidez al debate, mostrando ecuanimidad y llevando a los candidatos a cumplir respuestas en tiempo y forma. En fin, ya todo está listo, hay expectación en todo el país y de este primer debate, se pueden esperar muchas cosas, desde que López Obrador no soporte la presión y vuelva a ser el mismo de siempre, hasta que Antonio Meade, el priísta, sufra una caída estrepitosa. Solamente queda esperar, ver, oir y analizar la mejor opción.







walter.juarez@milenio.com