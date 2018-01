Mala actitud

No cabe duda que el que se enoja pierde, por lo que la señora María Luisa González Achem, alcaldesa de Lerdo, dijo que ya no volverá a hacer obras en el centro de Ciudad Jardín. Todo empezó luego de que los vecinos le cuestionaran los trabajos realizados en algunas banquetas, los cuales según los habitantes, son de muy mala calidad y el cemento colocado rápidamente se cuartea.

Sabemos cómo se las gastan las autoridades no sólo de Lerdo, de cualquier municipio de La Laguna o del país, quienes por ahorrarse unos pesos, poco les interesa, poco les importa que los contratistas utilicen material de baja calidad. A la señora alcaldesa, le faltó tacto, tener mano izquierda y no enfrentarse abiertamente a los vecinos, como tampoco decirles que solamente están viendo lo que hace y luego agarrar tajada política. Pero por si fuera poco, también comentó que los vecinos no son instancias ni son expertos, dando entender que ellos no son nadie para calificar el trabajo que el ayuntamiento realiza en las banquetas.

Sabemos que en muchas ocasiones las intenciones son buenas, que la presidenta municipal le quiere dar una nueva cara al centro de la ciudad, además, con las banquetas nuevas colocar rampas para las personas con capacidades diferentes. Aseguró la señora González Achem que la calidad de la obra está comprobada por laboratorios, mismos que han analizado el material, además dijo que la obra tiene una garantía de un año en lo relacionado a “vicios ocultos” y la de la estructura es de 25 años. La alcaldesa no soportó que los vecinos le reclamaran, por lo que dijo que ellos no son expertos en la obra, ya que de serlo, que presenten un dictamen técnico, ya que ella cuenta con cinco instancias que supervisan la obra, así como un laboratorio de ingeniería.

El material puede ser de excelente calidad, pero no se debe de enojar con los vecinos, sino dialogar con ellos y llegar a un buen acuerdo.

Pero en lugar de eso, la edil González Achem, tajantemente dijo que es la última obra que les hace, que no volverá a hacer absolutamente nada en el centro, por lo que se dedicará a otras cuestiones. Así no se gobierna y la verdad que el que se enoja pierde.







walter.juarez@milenio.com