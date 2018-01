Se fue el Lupe-Reyes

Las fiestas decembrinas se acabaron, se terminó la temporada que inició el 12 de diciembre con la Virgen de Guadalupe y culminó con el festejo de los Reyes Magos. En estas fechas hubo de todo, pero lo más triste, muchos accidentes viales, algunos de fatales consecuencias y otros más, dejaron personas con lesiones que las marcarán de por vida.



Además, el alcohol fue muy socorrido por los laguneros, ya que muchos lo ingirieron en grandes cantidades, mientras que algunos más lo hicieron con moderación. Las muertes violentas no pudieron faltar y pese a la vigilancia policiaca, hubo personas privadas de la vida por armas de fuego. También en los diferentes bailes o posadas, se presentaron riñas que dejaron personas sin vida y muchas lesionadas, todo por la culpa de la ingesta de bebidas embriagantes. Los grandes centros comerciales y los no tan grandes, tuvieron una buena época navideña, ya que aumentaron sus ventas considerablemente, lo mismo quienes vendieron juguetes, ropa, accesorios para dama, caballero, así como artículos electrónicos y no se diga los que ofertaron comida.



Pero quienes tuvieron una mejoría en sus ventas, fueron los comerciantes de San Pedro de las Colonias, ya que con la apertura del cuartel militar, los miembros del ejército compraron de todo.



No cabe duda que este regimiento del Ejército Mexicano está beneficiando a los sampetrinos, así como a los maderenses, quienes ven que llegó una época de bonanza y no gracias al algodón, sino a los miembros de la Sedena.



En Torreón, el Lupe-Reyes se fue entre entregas y recepciones de las diferentes direcciones del municipio, se fue con el cambio de alcalde al llegar Jorge Zermeño Infante. Lo mismo sucedió en Viesca con la entrada de Oscar Jaramillo, en Matamoros con Juan Carlos Ayup, en Madero con Modesto Alcalá y en San Pedro con Ana Isabel Durán, quienes recibieron las presidencias municipales con la llegada del nuevo año.



Se acabaron las vacaciones, muchos niños disfrutaron la llegada de Santa Clós, mientras que los más pobres se quedaron esperándolo. Ahora, a sufrir la cuesta de enero con los pagos del predial, derechos vehiculares y párele de contar.







